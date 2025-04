Ricette tradizionali di Pasqua: 3 idee sfiziose per iniziare il pranzo

Gli antipasti pasquali sono fra tutti l'esempio più lampante di quanto il patrimonio gastronomico italiano sia ricco dei più svariati sapori, sempre pronto a stupirci con le più svariate preparazioni. La Pasqua è sempre un'ottima occasione per mettere a tavola il meglio che la tradizione nostrana offre ma, prima ancora di pensare alle portate principali (anche qui, come vedremo, c'è solo l'imbarazzo della scelta), meglio soffermarsi sugli antipasti di Pasqua come la torta al formaggio umbra o la crescia marchigiana: tradizione vuole che, oltre che come antipasti, questi piatti vengano serviti anche per la colazione, insieme alla Corallina (un salame tipico decisamente molto diffuso in Umbria ma non solo). E allora cosa aspettiamo? Iniziamo bene il nostro pranzo di Pasqua.

Panissa fritta

INGREDIENTI E DOSI

Per l’impasto

150 g di Farina di ceci 4

50 ml di Acqua

1 pizzico di Sale

700 g di olio di semi di arachidi.

In una ciotola capiente mescolate la farina di ceci e il sale, poco alla volta aggiungete l’acqua a temperatura ambiente e, con l'aiuto di una frusta, mescolate il tutto velocemente, in modo che non si formino grumi. Quando il composto avrà assunto una consistenza omogenea versatelo in una pentola (l'ideale sarebbe un tegame di rame, in mancanza andrà benissimo anche uno in acciaio) e mettetela sul fornello a fuoco basso mescolando di continuo con la frusta, fino a quando l'impasto inizierà ad addensarsi, proseguite a mescolare onde evitare che si attacchi al fondo della padella e finché il composto non si staccherà dalle pareti, ci vorrà circa 1 ora e 20 minuti. A cottura ultimata versate il composto su un vassoio ben oleato, fate uno strato di circa 2 cm e livellate la superficie, una volta raffreddato tagliatelo a fette. In una padella scaldate abbondante olio di semi di arachidi e, quando sarà ben caldo, friggete le vostre fette di panissa. Servite la panissa genovese fritta ben calda.

Torta al formaggio

INGREDIENTI E DOSI

Per l’impasto:

250 ml di latte

60 g di lievito di birra

2 cucchiaini di zucchero

250 g di farina manitoba

450 g d farina 00

3 uova più un rosso per spennellare

100 ml di olio extravergine di oliva

100 g di pecorino grattugiato

100 g di Groviera a dadini

2 cucchiaini di sale

un pizzico di pepe.

Mettete sul fuoco un pentolino con il latte in cui farete sciogliere lo zucchero e il lievito di birra, appena intiepidito toglietelo dal fuoco e versate il contenuto in una ciotola, aggiungete quindi qualche cucchiaio di farina e mescolate amalgamando il tutto. Lasciate riposare per 10 minuti affinché il lievito si attivi. Aggiungete, uno alla volta, tutti gli altri ingredienti: uova, olio di oliva, formaggio pecorino, formaggio grana, sale e pepe, alternandoli alla farina e mescolando di continuo, finché l'impasto non risulterà elastico. Infarinate una spianatoia e iniziate a lavorarvi l'impasto con le mani, fino a quando non risulterà piuttosto morbido; copritelo con un panno e lasciatelo lievitare per circa un'ora. Trascorso il tempo formate una palla che andrete a coprire con un panno e lascerete lievitare ancora per una mezz'ora. Finita la lievitazione con un tuorlo d’uovo spennellate la superficie della torta. Infornatela a 180° e, dopo 40 minuti, la vostra torta al formaggio sarà pronta!

Pagnotta pasquale

INGREDIENTI E DOSI

Per l’impasto:

400 g di farina Manitoba

100 g di uvetta

20 g di liquore all’anice

2 uova

75 g di burro

12 g di lievito di birra fresco

100 g di acqua

5 g di miele

1 cucchiaio di panna fresca liquida

Scorza di limone q.b.

1 pizzico di sale

60 g di zucchero

Per decorare:

Tuorlo e latte (per spennellare) q.b.

Acqua e zucchero (per lucidare) q.b.

Essendo poco dolce, la pagnotta romagnola spesso viene utilizzata come accompagnamento a salumi e formaggi. Sciogliete il lievito di birra in 30 g di acqua e un cucchiaino di zucchero e lasciate riposare per 10 minuti. Impastate la farina con 70 g di acqua, un pizzico di sale e il miele. Aggiungete il lievito di birra e, sempre impastando, lo zucchero, la panna liquida e un uovo alla volta, infine, la scorza di limone grattugiata e il burro morbido. Impastate fino a ottenere un panetto liscio ed elastico che dovrà lievitare a temperatura ambiente. Nel frattempo ammollate l’uvetta nel liquore all’anice e aggiungetela all'impasto, che dovrà riposare per un’altra ora. Trascorso questo tempo, date all’impasto la forma di una palla e trasferitela in uno stampo di circa 26-28 cm, dai bordi alti. Prima di infornarla, a 180°C per 60-80 minuti, spennellatela con tuorlo d’uovo e latte e incidetene la superficie. Quando la pagnotta sarà cotta, sfornatela e lucidatela con lo sciroppo di acqua e zucchero.