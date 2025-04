Dall’uovo alla strega: 10 curiosità che (forse) non sai sulla Pasqua

La Pasqua è una festività ricca di significato, simbolismo e tradizioni diverse in tutto il mondo. Queste dieci curiosità offrono uno spunto per apprezzare ancor di più questa celebrazione, che unisce la spiritualità alla cultura popolare.

Curiosità storiche e culturali sulla Pasqua

Sappiamo che in inglese Pasqua si dice Easter, che deriva dal nome dell’antica dea pagana della primavera, "Eostre", che spesso assumeva la forma proprio di un coniglio. Ancora in Inghilterra, il primo uovo di Pasqua al cioccolato fu prodotto nel 1873 dalla J. S. Fry & Sons di Bristol. Tuttavia, sotto il regno di Luigi XIV, in Francia cominciò a diffondersi la tradizione di realizzare uova di cioccolato per celebrare la Pasqua.

L’idea di inserire una sorpresa all’interno dell’uovo è italiana e nasce nel 1925, quando la Casa Sartorio di Torino prese a riempire le sue uova con confetti e piccoli animaletti di zucchero. Anche la colomba moderna ha origini italiane, nata a Milano negli anni '30 grazie a Dino Villani della Motta, utilizzando un impasto simile a quello del panettone.

Di chi è l'uovo di Pasqua più alto del mondo? Italiano! Nel 2011, è stato creato un uovo di 10,39 metri pesante 7.200 chili.

Tradizioni pasquali insolite nel mondo

Non distante da Halloween, il paragone potrebbe sembrare azzardato ma non per gli svedesi. Nella notte tra il giovedì e il venerdì prima di Pasqua, i bambini si vestono da påskkärringar (streghe di Pasqua), dipingendosi il viso e bussano alle porte dei vicini per riempire il loro sacchetto di caramelle e cioccolato. In Finlandia, credono che gli spiriti maligni vaghino liberamente il sabato prima di Pasqua; per questo, accendono grandi falò e si vestono da streghe durante la giornata.

Spostandoci in Romania, la tradizione pasquale più sentita è la "battaglia delle uova".

Infine, cascasse il mondo, fidatevi: Pasqua, ogni anno, cade sempre tra il 22 marzo e il 25 aprile.