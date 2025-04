Fare le uova di Pasqua in casa è più semplice del previsto

Preparare le uova di Pasqua in casa è un'attività divertente e creativa che può coinvolgere tutta la famiglia e che, soprattutto, permette di personalizzare questi dolci secondo i propri gusti. Contrariamente a quanto si creda, l'uovo di Pasqua home made è di facile realizzazione e non vi porterà via molto tempo.

Ingredienti e preparazione

Per prima cosa avrete bisogno di cioccolato: fondente, al latte o bianco, a seconda delle preferenze; assicuratevi che sia di buona qualità. Procuratevi poi degli stampi in policarbonato, un termometro da cucina e una spatola.

Procedimento passo dopo passo

Iniziate col tagliare a pezzetti il cioccolato, mettetelo in una ciotola e fatelo sciogliere nel microonde o a bagnomaria. Quindi, lasciatelo riposare per qualche minuto su un piano di lavoro freddo o in una ciotola (dovrà arrivare alla temperatura di circa 30°); questo passaggio è fondamentale per ottenere una consistenza lucida e croccante.

Mettete il cioccolato fuso negli stampi di policarbonato e con una spatola assicuratevi di coprire uniformemente le pareti.

Mettete quindi gli stampi in frigorifero per circa 15-20 minuti, fino a quando il cioccolato non si sarà solidificato.

Ripetete il processo se desiderate un guscio più spesso.

Finalizzazione

Quando le uova saranno pronte e fuori dagli stampi, mettete la sorpresa al centro di una di esse. Per chiuderle vi basterà sciogliere un po' di cioccolato e spennellarlo sui bordi, unire le due metà e, infine, lasciarle raffreddare in modo che si sigillino bene.

Et voilà! Le vostre uova di Pasqua home made sono pronte per essere gustate o regalate. Ricordate: possono conservarsi per 1 settimana. Potete riempire le metà delle uova con quello che più vi piace.