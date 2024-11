Un inverno minimal e chic

A CONTATTO CON LA NATURA

Il modello Exceed della Kabuto rappresenta un’eccellenza per quanto riguarda gli “elmetti” open-face. È un connubio perfetto tra comfort e stile, quello ricercato dal brand giapponese. Exceed presenta dunque un parasole interno dal design compatto ed è una evoluzione della performance di base richiesta ai caschi. Il design è pensato per creare una sensazione unica, a contatto con la natura, per il motociclista che ha la fortuna di indossarlo.

PER LA NEVE

Le calze della linea Snow di TRS sono un’arma in più per le nostre lunghe e spensierate giornate sulla neve, senza che le condizioni esterne creino disagi. I filati che le compongono sono infatti estremamente versatili, e proteggono il corpo sia dal freddo invernale che dal caldo. Un plus importante è la loro struttura incredibilmente elastica, tale da consentire che la vestibilità sia ottimale e che le calze aderiscano al piede in ogni condizione.

FITNESS TECH

L’azienda finlandese Oura firma degli nuovi smart ring all’avanguardia. L’elegantissimo anello fitness intelligente raccoglie senza sosta dati relativi a oltre venti valori biometrici che hanno un impatto diretto sul proprio benessere. Con Oura App, i membri possono accedere a delle informazioni personalizzate quotidiane su sonno, recupero, attività, stress e molto altro. Ampia la scelta dei colori: silver, black, brushed silver, stealth, gold e rose gold.

BICI AL SICURO

Il Cable Lock di Nilox è un lucchetto che si adatta alla protezione di ogni tipo bicicletta. Il tutto grazie alla forma flessibile e alla lunghezza di 1,5. Dotato di due chiavi, unisce praticità e affidabilità per l’uso quotidiano. È realizzato con materiali di alta qualità, cavo interno in acciaio e rivestimento esterno in plastica morbida. La catena, in ultimo resiste alla ruggine e ai graffi e presenta una serratura antifurto progettata per offrire la massima sicurezza.

TRAIL RUNNING AL TOP Il modello Vectiv Enduris III di The North Face è un modello di scarpa da trail running ottimo sia per la donna che per l’uomo. L’esclusiva tecnologia Vectiv unisce un inserto 3D a doppia densità, un'intersuola rocker e un grip SurfaceCTRL. Progettata per massimizzare l'energia lungo il percorso, la scarpa è dotata anche di ali sulla linguetta riducono lo slittamento, migliorano la calzata e aumentano il comfort. L'intersuola leggera e reattiva contribuisce ad aumentare la velocità.

NIGHT-RACING CON STILE

La nuova Puma Inhale Distressed Neoprene è una versione rielaborata del modello della star americana A$AP Rocky, parte della nuova collezione in uscita ispirata alle night-racing e alle luci al neon. Inoltre le Inhale presentano una tomaia in neoprene, le grafiche high-speed racing e il classico branding A$AP Rocky e Puma. Fiamme tagliate a caldo che circondano il Formstrip e una suola traslucida sfumata, per un modello iconico che include anche Il logo Flacko sulla linguetta e il plantare.