Dall'altra parte della terra: tradizioni curiose e riti speciali

Lo sappiamo: la Befana, rappresentata come una vecchietta che vola su una scopa portando dolci e regali ai bambini buoni e carbone a quelli cattivi, è una figura folkloristica tipica, o forse sarebbe meglio dire, esclusiva della tradizionale italiana. Detto ciò, vi siete mai chiesti come si celebra il 6 gennaio dall'altra parte del modo? Diciamo subito che negli Stati Uniti non si festeggia l’Epifania come da noi e di certo non conoscono la figura della Befana. Negli USA la tradizione delle calze appese al camino è tipicamente natalizia ed è Babbo Natale (e non la Befana) a riempire di dolci le calze dei bambini per fargliele trovare la mattina del 25 dicembre. In verità c'è una ricorrenza che gli statunitensi festeggiano ogni 6 gennaio: stiamo parlando del Carnevale di New Orleans, che inizia per l'appunto il 6 gennaio e termina il Martedì Grasso con una grande sfilata in maschera per le strade della città; ma questa è tutta un'altra storia. L'America però non è solo Stati Uniti. Sono diversi i paesi latini che celebrano la data del 6 gennaio e lo fanno col Día de los Reyes Magos, una delle celebrazioni natalizie più sentite che ricorda l’adorazione di Gesù Bambino da parte dei tre Re Magi - Melchiorre, Gaspare e Baldassarre - incaricati di consegnare doni come oro, incenso e mirra al neonato Gesù. Paesi dell’America Latina come l'Argentina, il Messico e la Bolivia hanno adottato l’usanza spagnola secondo la quale i bambini ricevono regali in questa data. In Messico, per esempio, il giorno della Befana si festeggia preparando una torta speciale, la cosiddetta Rosca de Reyes, una ciambella decorata con frutta candita di vari colori che si gusta con cioccolato o caffè e al cui interno viene nascosta una figura di Gesù Bambino. La particolarità consiste nel fatto che questo dolce vada obbligatoriamente mangiato il 6 gennaio per non scatenare l'ira della "bruja malefica": una sorta di strega pronta a lanciare maledizioni su tutti gli "inappetenti". In Argentina, invece, i bambini usano mettere la loro letterina, con la lista dei doni che desiderano ricevere, dentro le loro scarpe appositamente preparate per l’arrivo dei Re Magi. A Porto Rico i bambini hanno l’usanza di mettere dell'erba, per i cammelli dei Re Magi, in una scatola da scarpe che ripongono ai piedi del loro letto e, in cambio di questo atto di gentilezza, i Reyes lasciano loro i regali richiesti. In Bolivia è tradizione che, durante il Día de Reyes, le famiglie portino a messa le statuine della natività dei loro presepi affinché vengano benedette prima di essere riposte fino all’anno successivo; una volta terminata la celebrazione ci si ritrova sul sagrato della chiesa per scambiarsi le decorazioni.