Incidente sul lavoro a Roma, operaio cade da una scale: è grave

Roma, 25 maggio 2023 - Un operaio è rimasto gravemente ferito oggi a Roma dopo essere caduto da una scala, dall'altezza di cinque metri, all'interno di una vasca di contenimento in costruzione. Il grave incidente è avvenuto in via Giovanni Maria Lancisi, nella zona del Policlinico.

L'uomo ancora cosciente è stato recuperato dal personale dei Vigili del Fuoco che lo hanno affidato al 118. L'operaio è stato, quindi, trasportato in codice rosso al Pronto soccorso.

L’elenco degli infortuni sul lavoro tra Roma e provincia, più o meno gravi, continua ad allungarsi.

Solo a maggio, all'inizio del mese è stato registrato un altro gravissimo incidente sul lavoro nella capitale: vittima ancora una volta un operaio che è deceduto, si era accidentalmente tagliato la gola con una smerigliatrice. Mentre solo due giorni fa alle porte di Roma un altro operaio perdeva la vita sotto un trattore.