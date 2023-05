Infortunio sul lavoro a Roma: operaio muore schiacciato dal trattore

Roma, 23 maggio 2023 - Un morto sul lavoro oggi alla periferia di Roma. La tragedia è avvenuta all'interno di un agriturismo in via della Marcigliana, nella zona di Fidene.

La tragedia intorno alle 16, un operaio di 69 anni mentre era intento in lavori in un capannone è stato travolto da un trattore condotto da un'altra persona. L'uomo è deceduto sul colpo schiacciato da una ruota. Sul posto la polizia e i colleghi della Polizia Scientifica per i rilievi del caso.