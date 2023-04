Incendio a scuola: evacuati 10 bambini

Roma, 3 aprile 2023 - Fumo e fiamme in una scuola di Trastevere, evacuati gli alunni. Questo pomeriggio i carabinieri di Porta Portese sono intervenuti per un incendio in un locale caldaie all'esterno di un istituto comprensivo a Trastevere, in via Napoleone Paraboni.

Gli studenti erano in classe quando è scattato l'allarme. Nessuna persona è rimasta ferita. I Vigili del Fuoco in via precauzionale hanno evacuato 10 bambini impegnati in alcune attività pomeridiane.