Tifoso Lazio con la maglia Hitlerson 88 al derby: è un tedesco

L'uomo con la maglia "Hitlerson" e la Curva Nord laziale

Roma, 22 marzo 2023 - È stato identificato il tifoso immortalato domenica scorsa sulle tribune dello stadio Olimpico nel corso del derby Lazio-Roma con addosso la maglia della Lazio Hitlerson 88. In seguito alle indagini, la polizia è riuscita a intercettarlo e a denunciarlo: si tratta di un tifoso tedesco, simpatizzante della Lazio. L'uomo che aveva addosso la maglietta con un chiaro riferimento al saluto nazista è stato scovato grazie ai filmati delle telecamere poste all'interno della tribuna Monte Mario.

Il soggetto è stato immortalato dalle immagini delle telecamere all'ingresso della tribuna Monte Mario, le quali, insieme all'esame degli accessi censiti dai tornelli di quella tribuna, scremati in virtù del timing cristallizzato dagli impianti di videosorveglianza, hanno consentito di ottenere il match con la foto di un tifoso tedesco abbinata a un biglietto acquistato proprio per quell'area dello stadio. Secondo quanto si apprende, il tedesco sarebbe entrato allo stadio senza la maglietta che è stata poi indossata solo a derby cominciato. L'ultrà risulta gravato da un precedente di polizia: in occasione del derby della capitale Lazio-Roma dell'11 aprile 2009 era stato denunciato in quanto resosi responsabile di invasione di campo. All'uomo viene contestata la violazione della legge Mancino sull'incitamento all'odio razziale. Oggi alla procura di Roma è stata depositata una informativa da parte della Digos.

Insieme al tedesco sono stati identificate altre due persone, entrambe di nazionalità romena, che alla fine della partita hanno ostentato il braccio destro teso in avanti, effettuando un saluto romano. Gli stessi sono stati immediatamente sottoposti al provvedimento Daspo.

Guerriglia tra ultras di Napoli e Roma in A1: 33 perquisizioni domiciliari