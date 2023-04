Roma, albero cade su auto in transito a Castel Gandolfo: un ferito grave

Roma, 7 aprile 2023 - Cade un albero in strada e rimangono incastrate nell'auto due persone. È accaduto ieri sera a Castel Gandolfo, comune alle porte di Roma. Alle 22.50 la sala operativa dei Vigili del Fuoco ha inviato una squadra sulla strada provinciale 140 all'altezza del chilometro 2 di viale Costa per un albero di grosse dimensioni caduto su un'automobile in transito con due persone all'interno. L'intervento dei soccorritori ha permesso di estrarre entrambe le vittime, incastrate tra le lamiere dell'auto, grazie all'utilizzo della centralina oleodinamica-gruppo da taglio. Affidati alle cure del 118 e successivamente trasportati al pronto soccorso, il più grave (persona lato passeggero) in codice rosso.