Roma incidente sulla via Flaminia, scontro moto furgone: un morto

Roma, 3 aprile 2023 - Tragedia sulle strade della Capitale: incidente mortale lungo la strada statale 3 "via Flaminia". Il sinistro, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto uno scooter ed un furgone, l’uomo alla guida della moto ha perso la vita nell'impatto, aveva 73 anni. Non sono ancora state rese note le generalità. Sul posto sono giunti i soccorsi, il personale Anas e la polizia locale di Roma Capitale che hanno eseguito i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica dell’incidente.

Traffico in tilt

Per consentire i rilievi provvisoriamente è stato chiuso un tratto della carreggiata in direzione Roma, in corrispondenza del km 14,500, in località Prima Porta. Attualmente la circolazione in direzione di Roma è deviata su via della stazione di Montebello. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per i rilievi e per consentire la riapertura del tratto stradale.

* Notizia in aggiornamento