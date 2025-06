“Khaby Lame arrestato negli Usa”. Le voci diffuse sui social trumpiani: cosa sappiamo

Washington, 7 giugno 2025 – Ha tutta l’aria di essere una bufala la notizia dell’arresto della star di TikTok Khaby Lame negli Usa. A lanciarla è stato Bo Loudon, 18enne influencer trumpiano, noto nell’ambiente MAGA (Make American Great Again, lo slogan di Trump ndr).

“L’immigrato illegale di estrema sinistra, il tiktoker Khaby Lame, è appena stato arrestato – scrive su X l’amico di Barron Trump, figlio del tycoon – e ora si trova sotto la custodia dell’Ice (Immigration and Customs Enforcement, agenzia del dipartimento della Sicurezza interna degli Stati Uniti ndr), che dipende dal President Trump. Ho scoperto io che era un clandestino, con un permesso di soggiorno non valido. Ho agito personalmente perché fosse deportato. Nessuno è sopra la legge”.

L’arresto è tutt’altro che verificato al momento. Secondo quanto risulta, la notizia non ha trovato conferma presso i numeri dell'Immigration Usa, né nella ricerca anagrafica. Anche la consultazione del codice numerico del sistema carcerario statunitense ha dato esito negativo. Altro indizio: sull’account Instagram Lame ha pubblicato delle stories in queste ore, una in libreria. Insomma, c’è odore di fake news.

Nel frattempo il post di Bo ha fatto il giro del web, in particolare è rimbalzato sulle pagine social di area trumpiana. Sono in molti a sospettare che il 18enne abbia usato il nome di Lame solo per farsi pubblicità ed aumentare il proprio seguito. Del resto Khaby Lame, classe 2000, nato in Senegal e cresciuto in Italia, è l’utente più seguito al mondo su TikTok: conta oltre 160 milioni di follower (!), un record assoluto. Citare lui vuol dire avere potenzialmente la più grande eco possibile via social.