Roma, 26 aprile 2020 - La Fase 2 dell'emergenza Coronavirus in Italia entra in una settimana cruciale, tra il nuovo Dcpm, il decreto aprile e il dialogo con l'Ue sul Mes (che continua a creare tensioni nella maggioranza). Ma intanto non si fa che parlare del 4 maggio e delle riaperture che porterà in dote agli italiani sfiancati dalle restrizioni da Covid-19. Oggi il premier Giuseppe Conte ha messo a punto le linee guida in un incontro con i rappresentanti delle Regioni e dei comuni, e ha presentato i nuovi provvedimenti in una conferenza stampa iniziata intorno alle 20.30.

Conte: così iniziamo a riaprire

Il premier inizia la sua relazione sulla Fase 2 facendo prima i complimenti agli italiani - che hanno obbedito al lockdown - e poi le raccomandazioni sull'importanza di mantenere la distanza sociale. Ovviamente, puntualizza, il Governo dovrà vigilare sull'andamento della curva dei contagi. "Dobbiamo scacciare via la rabbia, il risentimento e cercare di fare il meglio per consentire la ripresa - invita il premier - Ci aspetta una sfida dura, dobbiamo rimboccarci le maniche". E' comunque il momento di consentire "il rientro nel proprio domicilio o residenza" ai bloccati del lockdown.

I prezzi delle mascherine

E Conte continua: dovremo convivere con il virus e usare i dispositivi di protezione individuale. Insomma, le mascherine dovranno accompagnarci ancora per lungo tempo. Perché "se non rispettiamo le precauzioni la curva risalirà, aumenteranno i morti e avremmo danni irreversibili per la nostra economia. Se ami l'Italia mantieni le distanze". "Saranno fissati e calmierati i prezzi delle mascherine - sottoliena il premier - E in un prossimo decreto vogliamo eliminare l'Iva" sui dispositivi che "dovrebbero costare 0,5 euro".

Ripresa grazie al Recovery fund

Non manca l'accenno al rapporto con l'Europa per gli aiuti economici: "Il Recovery Fund - sottolinea il premier - è uno strumento innovativo che permetterà di percorerre una strada più rapida verso la ripresa. Ed è stato possibile grazie a un lavoro di squadra". E sottolinea: "Dobbiamo essere orgogliosi, è stato il sistema Italia che ha ottenuto il risultato. Se non avessimo dimostrato orgoglio, dignità, carattere mai avremmo conseguito questo risultato".

Le visite ai parenti? Sì, ma niente party

Poi il premier passa all'elenco delle nuove norme, ribadendo che non sarà un 'liberi tutti'. "Cosa succederà dal 4 al 18 maggio? Avremo una conferma generalizzata per quanto riguarda gli spostamenti, ma aggiungiamo la possibilità di spostamenti mirati per far visita ai congiunti. Attenzione, saranno visite mirate fatte nel rispetto delle distanze con l'adozione di mascherine e senza assembramenti".. "I divieti di assembramenti resteranno - insiste Conte - anche nelle abitazioni: non consentiamo party privati per intenderci. Il sindaco può stabilire" di chiudere degli spazi a rischio assembramenti, stessa possibilità che viene riconosciuta ai primi cittadini per parchi, ville e giardini, "che riapriranno dal 4 maggio, ma con misure per contingentare gli ingressi e garantire il distanziamento".

Spostamenti, funerali tra regioni

Inoltre "non si può viaggiare tra regione e regioni se non per esigenze lavorative, assoluta urgenza o motivi di salute. E chi ha più di 37.5° di febbre è obbligato a rimanere a casa e contattare il medico curante". Ancora non saranno possibile le celebrazioni religiose, ma ci sarà la possibilità di celebrare i funerali alla presenza al massimo di 15 persone.

Sport e campionato

Per quanto riguarda la ripresa del campionato di calcio "lavoremo a un percorso e vedremo se ci sono le condizioni per valutare se c'è la possibilità di riprendere il campionato di calcio", assicura Conte. Inoltre, si legge in una bozza, restano "sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi".

"Per consentire una graduale ripresa delle attività sportive, saranno consentite dal 4 maggio le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionali dal Coni e dalle federazioni, ma solo nel rispetto delle norme di distanziamento sociale, evitando assembramenti - spiega Conte - Dunque allenamenti a porte chiuse per le discipline individuali".

Quanto ai comuni cittadini, "ora per fare attività fisica ci si potrà allontanare dalla propria abitazione - ha aggiunto il premier - ma rispettando la distanza di almeno due metri dalle altre persone se si tratta di attività sportiva più dinamica, mentre basterà un metro se si tratta di semplice attività motoria".

Bar, ristoranti, parrucchieri

Poi l'anticipazione: dal primo giugno dovrebbero riaprire bar, ristoranti e anche parrucchieri e centri estetici.