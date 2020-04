Roma, 26 aprile 2020 - Oggi la cabina di regia sulla fase 2 dell'emergenza Coronavirus in Italia. Il premier ha visto in mattinata i capidelegazione della maggioranza, nel pomeriggio incontrerà Regioni, Anci e Upi. I sindaci hanno inviato al premier Giuseppe Conte una lettera: "Noi Sindaci, fin dall'inizio di questa emergenza, abbiamo garantito collaborazione al Governo con senso di responsabilità e in un sincero spirito di solidarietà tra istituzioni, che riteniamo doveroso. Oggi, confermando la nostra leale collaborazione, rivendichiamo alcune misure che riteniamo indispensabili per avviare la fase due, per una ripartenza vera, che non lasci indietro nessuno. E lo facciamo con la nostra abituale concretezza".

La lettera è firmata a nome di tutti i primi cittadini dai Sindaci dei Comuni capoluogo di Città metropolitana. "Ripartire con gradualità secondo regole certe e chiare e misure attuabili si deve ed è possibile. Servono linee guida nazionali sui vari ambiti e settori. Serve definirle ed avere il tempo congruo per prepararsi. Serve più di tutto massima chiarezza e condivisione fra i vari livelli di governo - Comuni - Regioni - Stato- su chi fa che cosa e con quali risorse", scrive l'Anci nelle proposte dei sindaci al governo in un documento dal titolo 'Ripartire con certezze in sicurezza' e composto di 10 punti.

"Integrale sostegno finanziario al trasporto pubblico locale, inclusi i minori ricavi da perdita della bigliettazione e incentivi sulla micro mobilità elettrica, semplificazioni per la realizzazione di piste ciclabili", è una delle proposte. "Prevedere che nell'ambito della liquidità che sarà resa disponibile dall'Ue all'Italia con gli strumenti finanziari straordinari una quota parte sia assegnata ai Comuni e alle Città metropolitane", è un'altra richiesta.

E ancora: "Migliorare il coordinamento delle misure di sostegno economico per i numerosi settori produttivi colpiti duramente dall'emergenza in modo da assicurare a tutti liquidità in tempi rapidi ed effettivo sostegno con particolare attenzione al settore turistico e balneare". Sull'istruzione: "Coinvolgere direttamente i Comuni nella definizione delle misure e delle regole necessarie per una riapertura delle scuole in piena sicurezza per i bambini e i ragazzi". Inoltre richiesta di fondi: "Assicurare a Comuni e Città metropolitane risorse congrue per la spesa corrente alla luce della imponente riduzione di gettito fiscale, con particolare riferimento all'azzeramento delle imposte di soggiorno e di occupazione del suolo pubblico e alla forte riduzione della Tari".

A Sky TG24 il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha detto: "Confermo che alle 15 io con Nello Musumeci per la Sicilia e Attilio Fontana per la Lombardia saremo a rappresentare le venti Regioni italiane nella cabina di regia, insieme al sindaco di Bari e presidente dell'Anci Antonio Decaro e ad altri suoi due colleghi sindaci, tra cui Virginia Raggi, e insieme a Michele De Pascale presidente della provincia di Ravenna e due suoi colleghi presidenti a rappresentare l'unione delle Province italiane. Discuteremo, anche perché mancano poche ore a lunedì e bisogna prendere per tempo le decisioni per poterle comunicare altrimenti il vero rischio è che non si riesca a comunicare cosa si decide".

"Per le partite Iva c'è la parte di fondo perduto, che lo scorso mese è stata di 600 euro e questa volta dovrebbe essere aumentata a 700-800. Si stanno cercando le risorse per ripartirle al meglio, garantendo che si vadano a garantire queste risorse ai meno ricchi", ha detto il vice ministro dello sviluppo Stefano Buffagni. "Se gestiamo male la fase 2 - ha avvertito - rischiamo di rientrare e cadere di nuovo in una seconda fase del virus che farebbe danni incalcolabili".

