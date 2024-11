Incendio al b&b nel centro di Napoli: turista morta carbonizzata. Aperta l'inchiesta

Napoli, 29 novembre 2024 – Scoppia un incendio al settimo piano di un palazzo, una ragazza è stata trovata morta nella camera di un b&b. È successo nel centro storico di Napoli, dove la turista alloggiava per visitare la città. L’edificio in cui si trova la struttura alberghiera si trova in piazza Municipio. La procura ha aperto un'inchiesta.

Cosa è successo

Al momento non è ancora chiara la dinamica. Da quanto si sa, le fiamme sarebbero scoppiate al settimo piano della palazzina del numero civico 84. La giovane turista è stata trovata carbonizzata nella stanza in cui alloggiava. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Napoli e la polizia scientifica per ricostruire quanto accaduto.

Forse un corto circuito

Al momento non si esclude nessuna ipotesi. Si pensa che la causa del rogo possa essere ricondotta a un corto circuito, ma a stabilirlo saranno i rilievi dei vigili del fuoco. Quando sono arrivati i soccorsi, e i vigili del fuoco sono entrati nell’appartamento per spegnere le fiamme, la ragazza era già morta.

Notizia in aggiornamento