Covid Campania, il bollettino del 25 febbraio. Zona bianca, via libera dal Ministero

Napoli, 25 febbraio 2022 – È ufficiale, la cabina di regia ha deciso: la Campania passa in zona bianca. Lo comunica il Ministero della Salute, che oggi ha autorizzato lo scatto a partire da lunedì 7 marzo. Le altre regioni che passano in bianca sono Lombardia e Veneto. A convincere gli esperti sono stati gli ultimi parametri rilevati in tutte le province campane, dove sono in netto miglioramento sia l’andamento dei contagi che la pressione ospedaliera. Italia, ecco la situazione nelle altre regioni.

De Luca: "Prudenza e rigore hanno dato risultati"

"É un risultato importante che conferma l'efficacia della linea anti-Covid seguita dalla Regione – evidenzia il governatore Vincenzo De Luca –. La prudenza e il rigore hanno prodotto il loro risultato. Ci avviamo verso la vita normale. Aprire tutto, ma aprire per sempre: questa è stata la nostra scelta".

"Adesso dobbiamo pensare al rilancio pieno delle attività economiche e dobbiamo incentivare da subito la nuova stagione turistica. Nel frattempo – continua De Luca – è utile mantenere sempre un atteggiamento di grande prudenza, per evitare sorprese nel prossimo autunno. Ringrazio i nostri concittadini che hanno dato prova di grande responsabilità, e tutto il personale sanitario che ha consentito alla Campania di reggere meglio di tutte le regioni la sfida contro il virus, facendo sì che, pur avendo migliaia e migliaia di dipendenti in meno, rimanessimo con il numero più basso di cittadini deceduti per il Covid", conclude De Luca.

Il bollettino di oggi

Nel bollettino di oggi, si registrano infatti 3.536 nuovi positivi al Covid-19, di cui 2.706 scoperti con i tamponi antigenici e 830 con i molecolari. Il totale dei test processati nelle ultime 24 ore è stato di 35.540. fornire i dati, aggiornandoli alle 23:59 di ieri, è l'Unità di crisi della Regione Campania, tenendo conto dell'Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del ministero della Salute. Un calo della curva rispetto agli oltre 4mila casi di ieri.

Nel report sono indicati anche 9 decessi, ma solo 8 sono da imputarsi alle ultime 48 ore. Sul fronte posti letto sono stati registrati 54 ricoverati nelle terapie intensive e 830 degenti nei reparti ordinari Covid.