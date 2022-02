Bollettino Covid oggi: i dati del 25 febbraio su contagi, morti e ricoveri

Roma, 25 febbraio 2022 - Nel pomeriggio verrà reso noto il bollettino Covid del ministero della Salute con i dati di oggi su nuovi contagi, morti e ricoveri. Nel frattampo, arrivano i primi numeri dalla Regioni, con il Veneto che registra 3.578 nuovi casi, la Toscana 2.587 e le Marche 1.759.

Buoni segnali arrivano anche dall'Rt, mai così basso da giugno. Nell'ultimo monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute lindice si attesta infatti a 0,73. Nel periodo 16 giugno-29 giugno 2021, l'Rt medio è stato pari a 0,66: una settimana dopo è schizzato a 0,91. Il tasso di occupazione delle intensive - pari a 8,4% nell'ultimo monitoraggio - non era invece così basso dal 16 dicembre, quando aveva raggiunto il valore di 9,6%. L'incidenza - pari a 552 per 100.000 abitanti questa settimana - è stata invece più bassa solo in una settimana di dicembre 2021. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 8,4% rispetto al 10,4%. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale è al 18,5% rispetto al precedente 22,2%.

Prosegue la discesa dei contagi in Veneto, con 3.578 nuovi casi registrati ieri, che portano il totale a 1.321.538. Il bollettino regionale segnala 12 vittime, con il totale a 13.802. Scendono anche i dati degli attuali positivi, che sono 60.654, -2.938 rispetto alle 24 ore precedenti. Migliora ancora infine la situazione clinica, con 1.107 pazienti in area medica (-47) e 97 (-1) in terapia intensiva.

In Toscana sono 2.587 i nuovi casi Covid (1.026 confermati con tampone molecolare e 1.561 da test rapido antigenico), che portano il totale a 850.569 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,6% e raggiungono quota 805.076 (94,7% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 7.609 tamponi molecolari e 18.471 tamponi antigenici rapidi, di questi il 9,9% è risultato positivo. Sono invece 5.028 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 51,5% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 36.544, -5,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 922 (41 in meno rispetto a ieri), di cui 65 in terapia intensiva (4 in meno). Oggi si registrano 32 nuovi decessi: 6 uomini e 26 donne con un'età media di 82,6 anni.

Prosegue la discesa dell'incidenza di casi da Coronavirus ogni 100mila abitanti anche nelle Marche: nell'ultima giornata 1.578 positivi e incidenza che passa da 740,37 a 720,79. Ancora vicina al 40% (39,2%) la percentuale di casi tra i tamponi del percorso diagnosi (4.032) che sommati a quelli nel percorso guariti (2.026) danno il totale dei testi eseguiti in 24ore (6.058). Le persone con sintomi tra gli ultimi casi sono 395; ci sono 444 contatti stretti di positivi, 302 contatti domestici, 36 in ambito di scuola/formazione, 4 in setting lavorativo, 3 in ambiente di vita/socialità, uno ciascuno in ambiente assistenziale e sanitario. In provincia di Ancona rilevati 470 positivi; seguono le province di Macerata (325), Pesaro Urbino (260), Ascoli Piceno (244), Fermo (217); 63 i casi da fuori regione. È ancora la fascia d'età 25-44 anni a registrare il numero più alto di positivi (458) seguita da 45-59 anni (341).

In Umbria sono 876 i nuovi positivi, in Basilicata 501, nella Provincia di Bolzano 476, in Molise 234.