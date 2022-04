Covid Campania oggi, il bollettino del 16 aprile. Contagi in salita, sfiorati i 7mila casi

Articolo : Bollettino Covid: oggi 63.815 contagi in Italia. Le cifre regione per regione

Napoli, 16 aprile 2022 – Cresce la curva dei contagi in Campania, le preoccupazioni del governatore De Luca sull’aumento dei casi dovuti alle vacanze pasquali sta diventando realtà. Sono 6.971 i nuovi casi di Covid-19 emersi ieri in Campania dall'analisi di 37.878 test, un dato in crescita rispetto ai 6.679 contagi di ieri. Nello specifico, il bollettino regionale riporta 6.140 positivi all'antigenico e 831 al molecolare.

Sono 4 le vittime da Covid annunciate oggi dalla Regione, di cui due decessi avvenuti nelle ultime 48 ore e altrettanti deceduti in precedenza, ma registrati soltanto ieri. Rimane sostanzialmente stabile la pressione negli ospedali di Napoli e delle diverse province campane, dove oggi ci sono 703 pazienti in area medica (+4) e 35 ricoverati in terapia intensiva (+2).

La regione con il maggior numero di casi odierni o la Lombardia con 8.598 contagi, seguita da Campania (+6.971), Lazio (+6.894), Veneto (+6.354) e Puglia (+5.277). I casi totali dall'inizio della pandemia salgono a 15.659.835. I guariti delle ultime 24 ore sono 61.986 (ieri erano 70.895) per un totale che sale a 14.276.895. Gli attualmente positivi tornano a salire, 2.414 in più rispetto a ieri, quando erano 8.738 in meno, 1.221.338 in tutto. Di questi, 1.211.049 sono in isolamento domiciliare. La situazione dei contagi nel resto d'Italia: tutti i dati di oggi.