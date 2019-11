Roma, 19 novembre 2019 - Poche speranze di tempo bello dalle previsioni meteo: sarà ancora una settimana di maltempo, anche se ci sarà più spazio per il sole. Comunque - afferma ilMeteo.it - non accenna a fermarsi il 'treno' di cicloni che ormai da quasi venti giorni sta provocando numerose ondate di maltempo sull'Italia.

Oggi, 19 novembre, l'ennesimo vortice alimentato da correnti più fresche oceaniche e sospinto da venti di Scirocco ha portato maltempo su metà del Paese. Al Nord piogge diffuse su tutte le regioni, più abbondanti e sotto forma di locali nubifragi sulla Liguria e sul Piemonte settentrionale. Nevicate, ancora diffuse su tutto l'arco alpino a partire dai 1.200 metri circa, localmente a quote più basse sul Piemonte sudoccidentale e sui rilievi liguri. Al Centro i temporali su Toscana e Lazio, dopo una notte di forti precipitazioni in Emilia. Pioggia anche sulla Sardegna. Intanto occhi puntati sui fiumi: in Emilia Romagna emessa l'allerta rossa.

Ilmeteo.it spiega che il maltempo raggiungerà anche il Sud dove una forte linea temporalesca attraverserà la Sicilia per poi raggiungere la Calabria meridionale e, quindi, il Salento. Domani, mercoledì 20 novembre, il tempo andrà lentamente migliorando, soprattutto nella seconda parte della giornata.

#Meteo: Mercoledì altre Piogge e da Giovedì nuova PERTURBAZIONE ATLANTICA con PIOGGIA e NEVICATE. Ecco Dove #Trenta https://t.co/rP9KLh66To pic.twitter.com/yg4PDnwg0v — IL METEO.it (@ilmeteoit) 19 novembre 2019

Un nuovo weekend di maltempo

Ma la 'festa' durerà poco: già da giovedì, e poi venerdì, piogge e temporali torneranno a interessare il Nord Ovest e le regioni tirreniche. Dunque, l'arrivo di un altro ciclone per il weekend, che dovrebbe puntare il Sud Italia provocando una violenta ondata di maltempo su Sicilia e Calabria.

Anche 3bmeteo conferma che tra il 21 e il 22 ci sarà un nuovo peggioramento del tempo al Nord Ovest e sulle Tirreniche, con neve sulle Alpi dai 1.200 metri in su. Le mappe del sito illustrano al momento evidenziano un forte maltempo al Centro Sud tra sabato e domenica. In pratica un'altra settimana all'insegna dell'instabilità, a tratti anche molto forte.

Previsioni del tempo di 3bmeteo

La settimana giorno per giorno

Sulle Alpi - segnala il meteorologo di 3bmeteo Edoardo Ferrara - non mancherà la neve, soprattutto venerdì, quando sono previste nuove precipitazioni a quote medie. L'esperto segnala in proposito il pericolo valanghe sulle Alpi, dopo gli accumuli molto intensi dei giorni scorsi.

