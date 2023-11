Tempesta Ciaran sull’Italia, dove colpirà con più forza: la mappa. Venti fino a 100 all’ora, “come un uragano”

Roma, 1 novembre 2023 - Arriva sull’Italia domani 2 novembre la super tempesta Ciaran - ribattezzata così dal servizio meteo della Gran Bretagna - e porta pioggia, temporali e raffiche di vento con la forza di un uragano, anche se “è un ciclone extratropicale atlantico”, come chiarisce Edoardo Ferrara di 3BMeteo. Che traccia anche una mappa delle zone più a rischio idrogeologico e dei fiumi sorvegliati speciali per le esondazioni.

Per pioggia e temporali, è la previsione di Ferrara, saranno sorvegliati speciali “il Levante Ligure, l’alta Lombardia, il Trentino, l’Alto Veneto, il Friuli Venezia Giulia, l’Emilia e l’Alta Toscana. Si potranno verificare punte di almeno 90-100 ml di pioggia in 24 ore. Considerando che i terreni sono già intrisi d’acqua, è possibile andare incontro a criticità idrogeologiche”.

E quali sono i fiumi a maggior rischio esondazioni? “Tutti quelli emiliani –risponde Ferrara – tra Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena. Poi il Tagliamento in Friuli, il Brenta, l’Adige, il Piave e il Bacchiglione in Veneto.

Tempesta Ciaran e raffiche di vento anche a 100 km/h: i consigli della Protezione civile

La tempesta Ciaran, “che è un ciclone extratropicale atlantico – chiarisce il meteorologo – su Francia e Inghilterra soprattutto avrà raffiche di vento con la forza di un uragano”. In Italia ce ne accorgeremo soprattutto “sui crinali appenninici e nel comparto tirrenico, dove non si escludono raffiche superiori ai cento chilometri orari”.

Tra le raccomandazioni della Protezione civile c’è l’invito a limitare gli spostamenti e a guidare con prudenza, “specie nei tratti stradali esposti (all’uscita delle gallerie, sui viadotti)”.

Ma quali sono i punti più critici per le frane? Mette in guardia Antonello Fiore, presidente nazionale Sigea: “Quelle che sono già attive e che con l’acqua si possono mettere nuovamente in movimento. Ma soprattutto dobbiamo prestare attenzione alle frane quiescenti, al momento ferme, che con la pioggia potrebbero riattivarsi. E queste ultime sono molto più pericolose perché subdole. Per questo è fondamentale un serio monitoraggio. Chi lo deve fare? I comuni non hanno soldi, tocca a Regioni, autorità di bacino e Stato”. Poi il presidente mette sul tavolo un altro elemento (scomodo): “L’ultimo rapporto Ispra sul consumo di suolo, che risale alla fine del 2022 – ricorda – ci dice che in Italia l’anno scorso abbiamo consumato 77 km quadri di suolo. Quindi, pur avendo un territorio fragile con una predisposizione al dissesto idrogeologico, costruiamo ovunque in modo disattento, senza tener conto delle caratteristiche del territorio. Adesso ne paghiamo le conseguenze che diventeranno sempre più pesanti, con l’aumento della frequenza di questi eventi”.