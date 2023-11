Allerta meteo in Campania: scuole chiuse a Napoli. Ecco le zone a rischio per temporali e vento forte

Napoli, 2 novembre 2023 – Domani scuole chiuse a Napoli per il maltempo. La Protezione civile ha diramato un’allerta meteo arancione che sarà in vigore in Campania dalle 21 di stasera, giovedì 2 novembre, fino alle 21 di domani sera, venerdì 3, per la ‘tempesta Ciaran’, attesa anche sull’Italia. Conseguentemente il sindaco Gaetano Manfredi ha deciso per la chiusura degli istituti “di ogni ordine e grado, anche private”. Anche i cimiteri resteranno serrati. L’ordinanza parla di “condizioni del tempo molto severe”. Di qui i “provvedimenti contingibili ed urgenti atti a scongiurare il pericolo a tutela dell'integrità fisica della popolazione cittadina”.

Le previsioni meteo indicano l’arrivo di temporali, anche intensi, e venti molto forti e mare agitato. Si temono frane, esondazioni, allagamenti e caduta massi. In dettaglio l’allerta arancione per rischio idrogeologico riguarda Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana, Alto Volturno e Matese, Costiera Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini. Sul resto della regione sarà gialla. Una seconda allerta meteo per vento forte interessa tutta la regione Campania.

Domani le scuole chiuse anche a Salerno, Caserta e Benevento. Lo hanno annunciato i sindaci dei tre capoluoghi di provincia, Vincenzo Napoli, Carlo Marino e Clemente Mastella.