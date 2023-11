Tempesta Ciaran travolge Francia e Gran Bretagna. Venti a 200 orari, un milione di case al buio. Allerta in Italia: oggi il giorno clou

Roma, 2 novembre 2023 – Mezza Europa in ostaggio della tempesta Ciaran. E anche in Italia sale l’allerta. Annunciata e temuta, l’ondata di forte maltempo si è abbattuta oggi su parte della Francia e della Gran Bretagna. Pioggia intensa, ma soprattutto vento, con raffiche che nel Finistère, in Bretagna, hanno sfiorato i 200 chilometri allora. Si susseguono i black out: si calcola che solo in Bretagna 1,2 milioni di case siano rimaste senza corrente elettrica, coinvolte 780mila persone. Alberi abbattuti un po’ ovunque, centinaia di scuole chiuse. Impressionanti le immagini che arrivano dal porto di Dover, nel sud ovest dell’Inghilterra, colpito da forti mareggiate: cancellati tutti i traghetti. Allerta rossa, in Francia, nei dipartimenti di Cotes-d'Armor e Manche, in altri 24 vige l’allerta arancione. Il bilancio provvisorio del passaggio di Ciaran in Francia parla di un morto e 16 feriti, tra cui sette pompieri. La vittima è un autotrasportatore travolto da un albero contro la cabina del suo Tir nell’Aisne. In queste ore l’arrivo della tempesta in Italia. A essere più colpite le regioni del Nord, in Veneto e Friuli Venezia Giulia c'è l'allerta rossa.

I danni della tempesta Ciaran in Francia (Ansa)

Sommario

Veneto in apprensione per il passaggio di Ciaran. Il governatore Luca Zaia a Rainews 24 si dice preoccupato, quindi in un post sui social riferisce di venti che arriveranno a 130 orari. Appello alla popolazione per limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari. Le piogge si sono intensificate all’ora di pranzo nel Triveneto.

"Dalle prime ore di questa mattina i meteorologi e i tecnici regionali sono al lavoro per seguire l'evolversi della situazione e monitorare l'ondata di maltempo che nelle prossime ore interesserà il Veneto con temporali potenzialmente di notevole intensità” spiega Zaia. Nel pomeriggio/sera di oggi giovedì 2 novembre è previsto un netto rinforzo dei venti dai quadranti meridionali fino a diventare forti (fino a 80-100 km/h) sulla costa e pianura, e molto forti (fino a 110-130 Km/h) sulle zone montane. Le precipitazioni sulle zone prealpine e sulle Dolomiti meridionali avranno dei massimi intorno ai 130- 150 mm. “Come sempre il consiglio che ci sentiamo di raccomandare, in via prudenziale, è di non effettuare spostamenti che non siano strettamente necessari, di mantenere una distanza opportuna dai corsi d'acqua, di non sostare vicino a fiumi, torrenti, pareti rocciose, zone a rischio di frane ed evitare di permanere in ambienti interrati o scantinati”, l’appello del governatore. Domani, 3 novembre, si attende un’attenuazione delle precipitazioni con la quota neve che dovrebbe abbassarsi.

Andrea Garbinato, responsabile redazione de IlMeteo.it www.iLMeteo.it, traccia la ‘rotta’ di Ciaran in Italia: “L'intensità delle piogge potrebbero creare disagi e problemi idrogeologici - osserva - Oltre alle precipitazioni, il vento aumenterà repentinamente di intensità. Verso sera raffiche di Libeccio e Scirocco potranno superare i 90 km/h abbattendosi il primo sulle coste tirreniche e il secondo su quelle dell'alto Adriatico. Le precipitazioni risulteranno abbondanti in Liguria, Lombardia, medio alto Veneto e Friuli Venezia Giulia con alto rischio di nubifragi. Verso sera l'aria fredda favorirà l'abbassamento della quota neve sulle Alpi con i fiocchi che potranno scendere fino sotto i 1400 metri in Alto Adige e in Val d'Aosta”.

Allerta anche in buona parte della Spagna, con forti piogge e venti che stanno flagellando in particolare in regioni del nord del Paese. In diversi punti delle aree centro-settentrionali, segnala l'Agenzia statale di meteorologia (Aemet), sono state rilevate raffiche di velocità superiore ai 120 km/h, specialmente in zone di montagna. In regioni come la Galizia, le Asturie, la Cantabria e i Paesi Baschi sono state già decine le chiamate ai servizi d'emergenza per disagi come cadute di alberi, allagamenti o problemi di circolazione stradale, riporta l'agenzia di stampa Efe. Secondo la Protezione civile, allerte per pericoli legati a mare agitato, vento o piogge sono attive in quasi tutto il Paese, con l'eccezione delle isole Canarie.