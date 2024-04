Caldo anomalo e zero termico oltre 4mila metri: che cosa ci aspetta

Roma, 8 aprile 2024 – Caldo anomalo e zero termico oltre 4mila metri, fino a 4.200-4.300. Un record per aprile. “Non ricordo valori simili”, ammette Bernardo Gozzini del Cnr, direttore Lamma, il laboratorio di monitoraggio ambientale del Consiglio nazionale ricerche. Naturalmente si aggrava il pericolo valanghe. La regione più calda resta la Sardegna, con punte anche di 30 gradi.

Zero termico oltre 4mila metri: aprile come d'estate, un record

Zero termico oltre 4mila metri

"Il fenomeno – chiarisce Gozzini – ha riguardato tutta la penisola. Con punte nel Friuli Venezia Giulia”. Ma il cambiamento è in arrivo. “La lingua di aria calda che sta transitando sopra la nostra penisola – anticipa l’esperto – dal pomeriggio di oggi si allenta. Così sulle Alpi piemontesi lo zero termico sta calando abbastanza vistosamente perché è in arrivo un abbassamento delle temperature. Che sarà evidente soprattutto mercoledì”.

La mappa

Che cosa ci aspetta nelle prossime ore

La previsione è che tra domani e mercoledì “si tornerà allo zero termico sotto i 2mila metri. Questa forte ondata di caldo sta passando. Da domani è previsto un ritorno di aria fredda che riporta le temperature a medie stagionali, con un abbassamento di 7-8 gradi”. Guardando al passato, “ad aprile le intrusioni di aria calda ci sono sempre state, si arrivava allo zero termico a 2.700 metri. Non ricordo i 4.300”.

Previsti temporali e grandine

Per domani e mercoledì con l’abbassamento di temperatura sono previsti anche temporali e grandine.