Quando arriverà la prossima ondata di caldo? C’è già la data (e non è lontana)

Roma, 7 luglio 2025 – Ondate di temporali al Nord, con le temperature che sono rientrate nelle medie del periodo. Ma la tregua dal caldo eccessivo dei giorni scorsi potrebbe durare davvero poco. Luca Mercalli, presidente della Società Meteorologica Italiana (Smi), spiega infatti che da venerdì 11 luglio si prevede una rimonta dell'alta pressione che farà salire la colonnina di mercurio, giorno dopo giorno, non è escluso allo stesso livello di quelle registrate nella prima parte di luglio.

Comunque, per ora si respira. Ma l’esperto definisce "un'anomalia" non la rapidità dell'abbassamento delle temperature, dovuta al ritiro dell'alta pressione verso Sud e ai temporali che hanno colpito il settentrione, ma "le temperature registrate nel Nord Italia, sulle Alpi e anche in Europa, con 38 gradi a Berlino".

Turisti si rinfrescano nelle fontane di Roma, 5 luglio 2025 (Ansa)

"Davanti - sottolinea - abbiamo, grazia all'afflusso di aria fresca dal Nord, qualche giorno di temperature più fresche, soprattutto domani si tutte le regioni settentrionali e su parte del Centro. Da venerdì si intravede una rimonta del caldo, che proseguirà nel weekend e che andrà aumentando il lunedì". Più in generale, secondo Mercalli, "si può dire banalmente che la probabilità di altre ondate di caldo è maggiore del fresco. Ma questo lo vedremo giorno per giorno, settimana per settimana".

Le previsioni riguardano i prossimi 7 giorni, periodo che la Smi definisce un "giusto compromesso" tra chi ha scelto di fornire le previsioni solo per i prossimi tre giorni, e chi invece sostiene che le previsioni sono valide anche fino a dieci giorni. Per non parlare dei "siti commerciali che esagerano dall'altra parte, fornendo previsioni fino a 15 giorni con scarsa attendibilità".

Nelle previsioni di Mercalli, quindi, il caldo tornerà a farla da padrone da venerdì. "E' una conferma - osserva parlando anche dello scorso giugno, il secondo più caldo mai registrato nella storia dopo il 2003 secondo il Cnr - che bisogna intervenire, in base all'accordo di Parigi sul clima, per ridurre le emissioni. E' da 20 anni che diciamo che ci troviamo dentro i cambiamenti climatici. C'è bisogno di una nuova politica che punti sulle energie rinnovabili".