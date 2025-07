Chi sono i drusi e perché Israele li difende in Siria

Roma, 16 luglio 2025 – "Stiamo operando per salvare i nostri fratelli drusi", ha dichiarato il Premier Benjamin Netanyahu per giustificare gli attacchi in Siria. Lo ha fatto in un comunicato in cui si è appellato ai drusi israeliani di non passare il confine con la Siria, dopo che alcune centinaia di membri della comunità lo hanno fatto oggi. I militari dell'Idf sono stati dispiegati per farli tornare indietro e sono riusciti a bloccare i drusi siriani che provavano a entrare in Israele dal varco di Hader, nel sud della Siria, vicino a Majdal Shams, sulle Alture del Golan. Il leader spirituale della comunità in Israele, Sheikh Muwaffaq Tarif, ha convocato una protesta nelle Alture del Golan, spiegando di essersi appellato a Netanyahu e al suo ministro della difesa Israel Katz per una azione contro il regime siriano.

I membri della comunità drusa manifestano davanti alle forze israeliane presso la recinzione di filo spinato che separa le alture del Golan annesse da Israele dalla Siria, vicino a Majdal Shams

Ma chi sono i drusi? Perché sono vicini a Israele?

Etnicamente arabi e con una fede che incorpora non solo credenze dell'Islam, ma anche dell'Ebraismo e del Cristianesimo, i drusi della Siria – la nazione che ne ospita la più grande comunità al mondo - si è tenuta in gran parte fuori dalla lunga guerra civile che ha colpito il Paese nel 2011. Ma dalla cacciata del presidente Bashar al-Assad a dicembre, sta affrontando duri scontri con i gruppi armati legati al nuovo governo guidato da Amad usayn al-Shara. Concentrati nella provincia meridionale di Sweida, la comunità drusa rappresentava circa il 3% della popolazione siriana con circa 700.000 persone.

Monoteisti, molto riservati al punto da non accettare convertiti, sono visti con sospetto dai gruppi islamisti sunniti, che hanno forti legami con il nuovo governo siriano e le cui radici affondano nella rete jihadista di Al-Qaeda. Sono presenti anche in Israele – dove negli anni si sono sempre più integrati con la popolazione israeliana, acquisendo la cittadinanza e arruolandosi persino nell'esercito – e nelle alture del Golan annesse da Tel Aviv, in cui al contrario, la maggior parte dei circa 23.000 drusi non hanno la cittadinanza israeliana e si identificano ancora come siriani. Circa 200.000 drusi vivono poi in Libano.

I drusi siriani sono rimasti in gran parte ai margini della guerra civile scoppiata nel 2011, ma dopo la cacciata di Assad, sebbene il nuovo governo abbia ripetutamente cercato di rassicurare le minoranze, si sono verificati massacri settari nei confronti sia degli alawiti sia proprio contro i

drusi.

Dalla presa al potere dei Jhadisti, quest'ultimi sono nel mirino degli estremisti sunniti. A fine aprile un primo attacco contro i membri della comunità aveva provocato una serie di duri scontri nel quartiere druso vicino a Damasco. E in questi giorni il conflitto è riesploso, anche in questo caso ampliato dall'intervento dell'esercito israeliano, pronto in ogni occasione a intervenire a sostegno della comunità da sempre fedele e vicina Tel Aviv. Lealtà che il governo Netanyahu ha sempre ripagato con una costante vicinanza, e al contempo dimostrando diffidenza nei confronti dei nuovi leader siriani.

Vicinanza nei confronti dei drusi che il governo israeliano, negli ultimi mesi, ha concretizzato inviando migliaia di pacchetti di aiuti umanitari.

Drusi, che hanno risposto inviando ben due delegazioni di religiosi in pellegrinaggio in un luogo sacro nello Stato ebraico. Un sostegno che si è rafforzato ancora di più lo scorso marzo, quando il governo israeliano ha esplicitamente avvertito le nuove autorità siriane "di non fare del male ai drusi". Monito ripetuto in questi giorni, prima dell'attacco compiuto ieri dall'Idf a Sweida, città teatro di duri scontri nelle ultime ore. Anche lo scorso 30 aprile, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, dopo una serie di avvertimenti contro le violenze ai danni della popolazione drusa, decise di colpire l'organizzazione di un gruppo estremista che si preparava ad attaccare proprio la popolazione vicino a Damasco.