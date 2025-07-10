Previsioni meteo luglio 2025: estate ‘buona’, poi Italia contesa tra ondata di temporali e caldo feroce

Roma, 10 luglio 2025 – L'estate è entrata in una fase di condizioni abbastanza stabili, con il sole, ma senza gli eccessi della canicola di inizio luglio. Secondo le previsioni meteo di Lorenzo Tedici, meteorologo del sito ilMeteo.it, le giornate saranno caratterizzate da ampie schiarite e temperature gradevoli su gran parte del Paese.

Nel Nord Italia, le minime notturne potrebbero scendere localmente anche sotto i 15 gradi, garantendo un riposo fresco, mentre le massime diurne si manterranno inferiori ai 30 gradi. Condizioni meteo davvero di altri tempi.

A partire da venerdì, la colonnina di mercurio tenderà a salire, in particolare al Centro Sud, dove si potranno raggiungere localmente i 32-34 gradi. Nonostante questo rialzo, non si tratterà di un caldo afoso e insopportabile, bensì di temperature estive sostanzialmente nella norma.

Ragazzi si rinfrescano in una fontana a Torino (Ansa)

Le prossime ore saranno caratterizzate da cieli tersi. Venerdì 11 luglio sono tuttavia previsti alcuni rovesci sul Triveneto, mentre sabato 12 luglio qualche acquazzone potrebbe raggiungere le Prealpi e l'Appennino. Domenica 13 è in arrivo una piccola perturbazione che potrebbe causare l'aumento dell'instabilità e piogge sparse dalla Sardegna fino alle regioni centro settentrionali.

Occhi puntati sulla prossima settimana perché da lunedì 14 un possibile aumento della pressione potrebbe riportare i primi timidi segnali di caldo africano al Sud, poi gradualmente anche verso il Centro Nord da metà della prossima settimana. In un articolo sul sito viene specificato però che per quanto riguarda la terza decade di luglio “l'Italia sarà contesa tra un insidioso fronte temporalesco e una feroce ondata di caldo africano”. Nei prossimi giorni, maggiori dettagli.

La mappa di 3bmeteo

Le previsioni città per città e le temperature