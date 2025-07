Incubo supercelle temporalesche, cosa sono e come si formano

Milano, 6 luglio 2025 – Dal caldo estremo ai temporali violenti. E’ il fenomeno che si sta osservando in particolare nelle ultime ore con precipitazione, grandine e vento forte che hanno causato anche una vittima nel Milanese. In particolare si è molto parlato delle supercelle che si formano e determinano forti e improvvisi temporali. Ma cosa sono le supercelle temporalesche? Come si formano?

Una supercella temporalesca

Le supercelle temporalesche

Avete presente quando in lontananza vedete un nuvolone molto grande che si sviluppa in modo estremamente verticale? Voi la vedete bianca (quasi fosse una montagna di panna montata) ma chi sta sotto vede un cielo nero (colpa dello spessore della nube). Ecco quella è una supercella.

Perché si forma una supercella

Sin da bambini ci insegnano che l’aria calda va in alto e quella fredda va in basso. Ecco, è un po’ quello che contribuisce a formare una supercella. Detto in modo semplice quando c’è una massa d’aria molto calda (come quella che si è formata sull’Italia in questi giorni) se arriva aria fredda (da nord) questo scontro può generare delle supercelle. L’aria calda sale (di molte centinaia di metri) incontra quella fredda, e si raffredda (l’umidità, acqua, arriva addirittura a congelarsi: così nasce la grandine) ma raffreddandosi comincia a scendere (ricordate, l’aria fredda va verso il basso), scendendo però si scalda e riprende a salire in modo sempre più veloce e vorticoso generando una fortissima energia (lo sfregamento delle molecole che poi determina i fulmini).

In tutto questo scendere e salire di aria calda e aria fredda le correnti incominciano a ruotare anche su se stesse (come il vortice d’acqua nello scarico di un lavandino). Spesso infatti le supercelle generano trombe d’aria e tornado.

Temporali violenti

I temporali violenti che si sono scatenati nelle ultime ore, provocando anche una vittima nel Milanse, dopo giorni di caldo record sono stati spesso legati alla formazione di supercelle. L’innalzamento delle temperature che si sta registrando a livello globale, e in particolare intorno al Mediterraneo, rende e renderà, così sostengono gli esperti, questi fenomeni estremi sempre più frequenti e violenti.