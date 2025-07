Previsioni meteo, ‘sberla’ temporalesca con pioggia e grandine sul weekend

Roma, 12 luglio 2025 – Il secondo weekend di luglio, il primo di esodo da bollino rosso, si chiuderà con una coda di maltempo. Dopo una giornata di sole con temperature nella media, nella serata di oggi, sabato 12 luglio, è prevista diffusa nuvolosità al Nord con possibili rovesci e qualche grandinata. Fino al pomeriggio il meteo sarà caratterizzato da temperature ancora pienamente estive e sole prevalente, ma già in serata – come rilevano Lorenzo Tedici de IlMeteo.it esperti di 3BMeteo – è attesa una nuvolosità sparsa e irregolare al Nord che sfocerà in qualche rovescio o temporale su buona parte dei settori alpini e prealpini, con tendenza all’incremento dell'instabilità in nottata.

Temporali in arrivo al Nord

Condizioni in peggioramento anche al Centro, con piogge e temporali in rapida estensione dalla Toscana al Lazio e Umbria, anche forti e accompagnati da locali grandinate e rinforzi del vento. Fenomeni che si estenderanno alle zone interne di Marche e Abruzzo e che sporadicamente potranno sconfinare verso le coste adriatiche, comunque in generale attenuazione nel corso della serata. Qualche pioggia o temporale in arrivo anche su Sardegna e Campania, mentre sul resto del Sud le condizioni si manterranno più stabili e soleggiate, con caldo anche piuttosto intenso.

Ma sarà soprattutto domani, domenica 13 luglio, che il tempo cambierà. Nel cuore dell'estate, nel periodo normalmente più soleggiato e caldo dell'anno, sono previsti rovesci al mattino specie sul Nord-Ovest e in Sardegna, in rapido spostamento verso Toscana e Lazio. Mentre dal pomeriggio, frequenti acquazzoni, alternati a lunghe fasi soleggiate, bagneranno tutto il versante tirrenico fino alla Campania e, a macchia di leopardo, anche buona parte del Nord. Prevista anche una fase anomala di fulmini e possibili grandinate.

A causare questo aumento dell'instabilità sull’Italia sarà una vasta area ciclonica, centrata tra Germania e Polonia, che si espanderà verso sud. Mentre un piccolo ma insidioso vortice dalla Spagna raggiungerà la Sardegna e le coste tirreniche.

Piogge e temporali si intensificheranno in prossimità dei rilievi alpini, ma anche in Liguria (specie di Levante), Emilia Romagna e Triveneto, con rovesci anche forti sulla Val Padana orientale, dove saranno accompagnati da grandine e raffiche di vento, in graduale attenuazione nel corso della serata. Quella di domenica, secondo Tedici, sarà una 'sberla' temporalesca che porterà passeggeri rovesci anche lungo le coste al Centro-Sud. Ma già da lunedì il tempo dovrebbe tornare soleggiato, asciutto e più caldo.