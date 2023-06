Previsioni meteo, raffica di temporali sull’Italia: ecco i giorni peggiori

Roma, 4 giugno 2023 – Non solo l’estate procede con il freno a mano tirato, ma nei prossimi giorni andrà anche peggio rispetto al Ponte del 2 giugno.

Il sito 3bmeteo avverte che non solo l’anticiclone africano non riuscirà a conquistare l’Italia, ma anche l’anticiclone delle Azzorre resterà lontana: “Continuerà a mantenersi molto alto tra le Isole Britanniche e la Scandinavia. Questo significa che le medie e basse latitudini resteranno ancora in condizioni instabili caratterizzate da blande circolazioni depressionarie e infiltrazioni fresche dall'Europa nord orientale”.

"Altri 10 giorni tra sole e temporali”, titola iMeteo.it. Insomma, meglio tenere l’ombrello a portata di mano, ancora per un po’.

Maltempo: il nubifragio a Carbonia il 30 maggio 2023 (Ansa)

Secondo le previsioni correnti umide in risalita sul Mediterraneo centrale infatti - spiega il Centro Meteo Italiano - determinano anche oggi la prosecuzione del maltempo già in estensione al Nord a partire dal mattino, per proseguire con la formazione e lo sviluppo dei consueti temporali termoconvettivi localmente intensi.

Ma lunedì 5 giugno una nuova depressione africana – afferma il Centro Meteo – arriverà dal Nord del continente e porterà piogge e temporali localmente anche intensi e a carattere di nubifragio sulle aree più meridionali del Paese e in particolare in Sicilia, soprattutto nella giornata di martedì 6 giugno. Il resto del Paese sarà interessato da maltempo di natura termoconvettiva, caratterizzato da piogge e temporali principalmente nei settori interni ma con possibili occasionali sconfinamenti fin sulle aree costiere. Lunedì e martedì saranno dunque i giorni peggiori.

I temporali termoconvettivi – spiega il Centro Meteo – si manifestano spesso nel periodo tardo primaverile, in estate o agli inizi della stagione autunnale. Sono caratterizzati da un elevato gradiente termico, ovvero un'accentuata differenza di temperatura tra il suolo e le quote più elevate.

Le previsioni giorno per giorno