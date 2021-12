Le previsioni meteo di domani, sabato 1 gennaio, certificano che il weekend di Capodanno sarà caratterizzato dall'espansione di un mastodontico campo di alta pressione che porterà stabilità in tutta Italia, anche se questo non sarà ovunque garanzia di bel tempo. Come anticipato in precedenza, le nebbie si impadroniranno delle pianure del Nord, mentre sulle Alpi e al Centro Sud prevarranno sole e temperature decisamente poco invernali.



Il team de iLMeteo.it spiega che a Capodanno banchi nebbiosi e cieli cupi saranno una costante sulle pianure di Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia-Giulia, ma anche sulle coste liguri e in alta Toscana, con fenomeni di scarsa visibilità destinati in alcuni casi a protrarsi anche nelle ore centrali della giornata. In queste zone, il sole avrà vita dura, tanto che le temperature difficilmente supereranno i 9 gradi. Come se non bastasse l'atmosfera fredda e spettrale, gli esperti avvertono che la ventilazione ridotta favorirà il ristagno delle sostanze inquinanti, con pesanti ripercussioni sulla qualità dell'aria, soprattutto in Val Padana. Nebbie e nubi basse faranno inoltre capolino sulle coste adriatiche centro-settentrionali e sui litorali della Sardegna, anche se qui i fenomeni tenderanno a dissolversi con il passare delle ore.



Più in generale, al Centro Sud la presenza dell'anticiclone significherà tempo soleggiato e clima mite, con temperature massime vicine ai 18 gradi in diverse città. Stesso discorso per i rilievi alpini e prealpini, dove l'assenza di nubi e il contesto asciutto faranno schizzare localmente i termometri fino a 20 gradi.





Come conferma 3BMeteo, il copione si manterrà di fatto inalterato anche domenica 2 gennaio. All'orizzonte si preannuncia dunque una chiusura di weekend decisamente grigia su coste e pianure centro-settentrionali, con la possibilità di qualche isolata pioviggine in Liguria e Toscana. Ancora tempo soleggiato e valori quasi primaverili in montagna e sul resto del Centro Sud, anche se a fronte di una prima lieve flessione della colonnina di mercurio.



Le previsioni meteo nel dettaglio di sabato 1 gennaio

Nord Ovest

Nebbie diffuse in Pianura Padana, nubi basse e foschie il Liguria. Molto sole su Alpi e Prealpi. Temperature massime: 11° a Genova, 8° a Torino, 6° a Milano.



Nord Est

Nebbia in pianura e nubi basse sulle aree costiere, soleggiato altrove. Temperature massime: 13° a Bolzano, 8° a Venezia, 6° a Bologna.



Centro e Sardegna

Giornata prevalentemente soleggiata, ma con nubi basse al mattino sulle coste (anche della Sardegna) e nebbie sulle valli interne dell'alta Toscana. Temperature massime: 16° a Cagliari e Roma, 8° a Firenze.



Sud e Isole

Tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, salvo locali annuvolamenti sulle coste campane e calabresi. Temperature massime: 14° a Napoli, 17° a Bari, 16° a Palermo.