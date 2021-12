San Silvestro pazzerello e primaverile. Le previsioni meteo di domani, venerdì 31 dicembre, confermano che l'ultimo giorno dell'anno e più in generale il weekend di Capodanno l'Italia verrà travolta da un'immensa area di alta pressione di origine africana, che regalerà tempo stabile e temperature davvero anomale, quasi di stampo primaverile. Come anticipato, non saranno però solo rose e fiori, in quanto soprattutto al Nord l'arrivo dell'anticiclone sub-tropicale in pieno inverno coinciderà con la formazione di banchi di nebbia molto spessi.



A tale proposito, il team de iLMeteo.it spiega che nelle prossime ore, specie in Val Padana, l'anticiclone innescherà un ristagno dell'aria a bassa quota, dando così vita a nebbie diffuse e nubi basse. Venerdì il grigio sarà dunque il colore predominante nelle pianure di Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, ma anche sulle coste della Liguria (le cosiddette "nebbie di mare") e nelle valli del Centro. Va da sé che in queste zone, la penuria di sole manterrà le temperature piuttosto fredde, tra i 6 e i 9 gradi. Sul resto del Paese il gigantesco scudo anticiclonico garantirà invece il bel tempo, favorendo inoltre una significativa risalita dei termometri, con valori oltre i 15 gradi durante il giorno in diverse città del Centro Sud e sui rilievi alpini.



Per quanto riguarda il weekend, il sito di 3BMeteo assicura che avremo poche novità. Sabato 1 e domenica 2 gennaio le pianure del Nord e in parte anche le valli del Centro continueranno a fare i conti con nebbie e foschie mattutine, destinate spesso a protrarsi nel pomeriggio. Gli esperti avvertono inoltre che in Val Padana e nei centri urbani, proprio a causa della nebbia e dell'alta pressione, la concentrazione di sostanze inquinanti tenderà a crescere molto, con un conseguente peggioramento della qualità dell'aria. Altrove il 2022 inizierà all'insegna del sole, in un contesto climatico straordinariamente mite per il periodo, soprattutto sulle Alpi, dove le temperature raggiungeranno i 18-20 gradi.

Le previsioni meteo nel dettaglio di venerdì 31 dicembre

Nord Ovest

Nebbie a tratti persistenti in pianura e nubi basse in Liguria, sereno sugli altri settori. Temperature massime: 15° a Genova, 12° a Torino, 8° a Milano.



Nord Est

Nebbioso sulle pianure venete, friulane ed emiliane, sole altrove. Temperature massime: 11° a Bolzano, 5° a Venezia, 7° a Bologna.



Centro e Sardegna

Nebbie e foschie al mattino nelle valli interne delle regioni peninsulari e sulle coste occidentali della Sardegna. Per il resto giornata soleggiata. Temperature massime: 16° a Cagliari e Roma, 15° a Firenze.



Sud e Isole

Generali condizioni di bel tempo, con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature massime: 18° a Napoli, 15° a Bari, 16° a Palermo.