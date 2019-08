Roma, 17 agosto 2019 - Una domenica senza eccessi, preludio a una settimana infuocata: le previsioni meteo di domani 18 agosto annunciano sole sull'Italia con temperature ancora contenute. Già da lunedì però è attesa la brusca impennata con l’anticiclone del Nord Africa che riporterà il gran caldo dappertutto. Come spiegano i meteorologi de iLMeteo "dal continente africano risaliranno masse d’aria molto calde che interesseranno soprattutto le regioni centrali, meridionali e parte di quelle nordorientali. I valori cominceranno a lievitare sensibilmente fino a toccare picchi di 38°C come sono previsti in Umbria (Terni), Toscana (Firenze, Prato, Arezzo) e Lazio (Roma e Frosinone)".



Molto simile il quadro disegnato dagli esperti di 3BMeteo, che invitano a godersi il weekend, dato che "da lunedì torna il caldo africano". Approfittiamo quindi della domenica gradevole che vede sole un po’ dappertutto e durante tutta la giornata. Unica eccezione qualche addensamento nuvoloso previsto lungo l’arco alpino al Nord, per l’approssimarsi di una perturbazione atlantica che potrebbe portare anche dei rovesci; nubi anche sull’Appennino abruzzese al Centro Sud, ma niente di significativo dal punto di vista delle precipitazioni. Il Meridione e le isole saranno pressoché indenni dalle formazioni nuvolose, con una giornata calda e soleggiata ovunque e temperature in crescita. Attenzione: afa in aumento su tutta l’Italia, in preparazione della settimana ‘pesante’ che vedrà i termometri avvicinarsi ai 40 gradi soprattutto al Sud.

Temperature, ecco i picchi

Ecco le temperature previste da 3BMeteo: lunedì massime fino a 32/34°C su bassa Lombardia, Emilia-Romagna, l'interno della Sicilia eanche 34/36°C sul Tavoliere. Martedì sale la colonnina di mercurio "sin verso i 35/37°C in Emilia-Romagna, interne tirreniche, beneventano, tavoliere e materano". Mercoledì fiammata al Sud "con punte prossime ai 37/38°C su Puglia, 36/37°C in Sicilia e Basilicata". Si suderà anche al Nord, anche se in misura minore: "Ppunte sino a 34/35°C sulle interne tirreniche, 32/33°C in Val Padana". Insieme all'afa torneranno i temporali. Da lunedì iLMeteo prevede rovesci nella "zona dei laghi lombardi, poi sul Trentino e l’alto Bellunese".

Previsioni del tempo per domenica 18 agosto

Nord Ovest

Il cielo del Nord Ovest sarà per lo più nuvoloso la mattina e il pomeriggio, per poi rasserenarsi verso sera, soprattutto nel basso Piemonte. Le formazioni nuvolose sulle Alpi potranno riversare qualche pioggia al pomeriggio. Per il resto sarà una domenica di bel tempo, con 30 gradi a Torino e 32 a Milano.



Nord Est

Stessa situazione al Nord Est, con una domenica di addensamenti sull’arco alpino e rischi temporaleschi tra pomeriggio e sera. Sole e bel tempo sulla costa adriatica con temperature ‘perfette’ come i 28° a Venezia.



Centro

Sole e bel tempo per tutta la giornata e in pressoché tutte le aree del Centro Italia. Solo qualche innocua nube di passaggio sulla dorsale appenninica marchigiana. Temperature in aumento fino a 33° a Firenze e a Roma.



Sud e Isole

Tempo splendido per tutta la domenica su tutte le regioni del Sud, con solo qualche nube di passaggio su Calabria e Sicilia. Venti, afa e temperature in crescita, con 30 gradi a Palermo e 31 a Bari.