Roma, 16 agosto 2019 - Weekend ferragostano piacevole, prima di una nuova ondata di caldo: le previsioni meteo annunciano per domani, sabato 17 agosto, una giornata all’insegna di temperature gradevoli, incipit di un finesettimana indenne dall’arsura africana della settimana scorsa. Secondo i meteorologi de iLMeteo "sia sabato sia domenica la situazione sarà piuttosto tranquilla, anche se non mancherà qualche nube di passaggio soprattutto sulle regioni settentrionali". 3BMeteo concorda: grazie all’alta pressione delle Azzorre avremo "caldo normale fino al weekend". Ma l'afa è nuovamente in agguato: "Un'onda sahariana darà il via ad una nuova fiammata rovente di matrice nordafricana sull'Italia, specie al Centro-Sud". Vediamo quando.

La mattina di sabato sarà caratterizzata un po’ ovunque dalla presenza di nubi cumuliformi; tuttavia le precipitazioni dovrebbero essere nulle o al massimo brevi e scarse. Nel pomeriggio miglioramenti soprattutto al Sud, per un finale di giornata dal cielo azzurro e soleggiato. Si prevedono temperature in lieve aumento rispetto a ieri. E ancora di più domenica, quando i venti caldi del Nord Africa torneranno per una nuova ondata di afa attesa per l'inizio della prossima settimana.

Super caldo in arrivo: le temperature

"Già da lunedì si toccheranno valori massimi fino a 34/36°C sulle centrali tirreniche, Emilia Romagna e Puglia", scrive 3BMeteo. Gradualmente le temperature saliranno "tanto che entro la metà della settimana si potranno raggiungere punte di 36/38°C sugli stessi settori". iLMeteo prevede "fino a 40°C nelle zone interne della Sardegna e della Sicilia e fino a 38°C su gran parte delle nostre regioni meridionali e nelle aree interne del Centro, soprattutto in Toscana e in Umbria".

Clima più mite al Nord dove i valori resteranno contenuti (interno ai 33° di massima), grazie anche anche ad alcuni temporali in arrivo soprattutto sulle Alpi.

Nel WEEKEND ritorna l'ANTICICLONE delle AZZORRE: soleggiato e caldo senza eccessi #meteo https://t.co/vxLJJ6p8fc — 3B Meteo (@3BMeteo) August 16, 2019

Previsioni meteo sabato 17 agosto



Nord Ovest

Nubi sparse su tutte le regioni la mattina ma senza la precipitazioni. Le formazioni si attenueranno nel pomeriggio, liberando il cielo sia sui versanti alpini che nell’interno di Piemonte, Liguria e Lombardia. Venti e temperature in crescita, con 31 gradi sia a Torino che a Milano.



Nord Est

Mattinata nuvolosa un po’ su tutto il Nord Est ma con bassi rischi di piogge. Miglioramenti nel pomeriggio su tutta la Pianura Padana e la costa Adriatica Settentrionale. Clima assolutamente gradevole, con 27 gradi a Venezia al pomeriggio.

Centro

Anche al centro un sabato con nuvole sparse dal Tirreno all’Adriatico in mattinata ma tendenzialmente innocue. Il cielo andrà a liberarsi nel pomeriggio, portando il sole sulle coste. Bel tempo per tutta la giornata sulla Sardegna. Temperature nella norma, con 33° a Firenze e 32° a Roma.

Sud e Isole

Il Sud Italia vedrà un sabato di bel tempo, salvo qualche nube mattutina fra Puglia e Calabria e qualche rischio di temporali nel centro della Calabria tirrenica. Crescono i venti; temperature piacevoli con 29 gradi a Bari e 30 a Palermo.