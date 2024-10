Meteo, dopo gli effetti dell’uragano Kirk caldo africano in arrivo: ecco dove e da quando

Milano, 9 ottobre 2024 – E dopo freddo e maltempo come non succedeva da anni in questo periodo, è in arrivo il caldo africano di ottobre. Ebbene sì. Le temperature torneranno sopra i 30 gradi. Prima solo in alcune regioni d’Italia, poi in quasi tutta Italia. Andiamo con ordine.

Gli effetti dell’uragano Kirk

"L'uragano Kirk, partito dall'arcipelago di Capo Verde il 27 settembre, nelle ultime ore, in modo raro ed anomalo, Kirk si è avvicinato alla terraferma, esattamente tra Portogallo e Nord della Spagna e da quella posizione sta inviando qualche rovescio e un vento sostenuto verso l'Italia. Il grosso del maltempo arriverà giovedì 10 ottobre: sono previste al mattino piogge intense su Liguria e Lombardia, e dal pomeriggio piogge copiose verso il Triveneto e tutto il versante tirrenico, dalla Toscana alla Campania.

Sarà un weekend autunnale con temperature estive

Il vento protagonista e l’eccezione Emilia-Romagna

Protagonista della giornata, insieme alla pioggia, sarà il vento: sul settore occidentale soffierà una burrasca di libeccio, sul versante adriatico avremo una forte sciroccata con mari molto mossi o agitati quasi ovunque.

Dunque, da un lato il Nord si troverà a fare i conti con condizioni climatiche tipicamente autunnali, dall’altro al Sud le temperature saranno estive.

Fa eccezione l’Emilia- Romagna dove, già da oggi, si potranno attivare i cosiddetti venti di caduta (Föhn appenninico) in Emilia e di garbino in Romagna, responsabili di un contesto climatico più caldo rispetto al resto del Nord, come sottolinea ilMeteo.it.

Temperature estive

"I forti venti meridionali causeranno un repentino aumento delle massime all'estremo Sud: in Sicilia arriveremo a 34 gradi, in Puglia supereremo i 30, saranno anomali anche i 28 gradi delle Marche e dell'Abruzzo". Questa la previsione di Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, che sottolinea che "vivremo una situazione meteorologica storica".

La mappa del meteo città per città

Nel weekend l’anticiclone africano

Nel weekend tornerà proprio l’anticiclone africano: "Venerdì avremo ancora un cielo nuvoloso al Nord-Est, in Toscana e su parte del Sud, ma da sabato il tempo migliorerà decisamente ed avremo un bel sole quasi ovunque", dice ancora Tedici.

Tra venerdì e sabato dunque si prospetta un rialzo delle temperature in tutta Italia, che potrebbe regalarci un weekend estivo.