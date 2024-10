Maltempo Liguria in diretta: scuole chiuse e allagamenti a Genova. Esondato il Fegino

07:57

Maltempo anche nel sud della Francia: inondata Marsiglia

Il maltempo sta sferzando anche il sud della Francia. Strade come fiumi a Marsiglia dopo le forti piogge. Auto bloccate e chilometri di fila. Attorno al Vecchio Porto, l'acqua ha fatto esplodere le fognature e la situazione è difficile. Una serie di temporali si è abbattuta sulla città e sulla regione Bouches-du-Rhone, con oltre 50 litri d'acqua per metro quadrato in poche ore fra Cassis e

Marsiglia.