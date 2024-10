Florida, ecco l'uragano Milton: sirene per l’evacuazione. Dovrebbe toccare terra entro stasera. Diverse città a rischio tornado

Roma, 9 ottobre 2024 - Una sirena risuona a Redington Shores, sulla costa della Florida, in uno scenario quasi spettrale: è l'allarme che indica l'evacuazione obbligatoria per l'arrivo dell'uragano Milton, che è stato elevato a categoria 5, la più alta della scala Saffir-Simpson, con venti fino a 270 km orari, ha annunciato il Centro uragani statunitense (NHC). Si prevede che Milton diventi un "uragano importante e pericoloso" quando raggiungerà la costa occidentale della Florida.

L'uragano aumenterà di intensità nel corso della giornata di oggi, esponendo diverse città al rischio di tornado. È questo l'ultimo avvertimento dello Storm Prediction Center (SPC). Oltre 3 milioni di persone in alcune zone della Florida centrale e meridionale sono ora a rischio aumentato (livello 3 su 5) di forti temporali, tra cui le città di Fort Myers, Sarasota e Melbourne, ha affermato l'SPC.

“Mentre l'uragano Milton si sposta oggi attraverso la penisola della Florida, è probabile che diversi tornado attraversino parti della penisola della Florida centrale e meridionale, fino alle Florida Keys”, avverte l'SPC.

L'uragano Helene ha generato più di 30 tornado nel sud-est, ma la minaccia di tornado a Milton sarà probabilmente limitata alla Florida.

L'uragano Milton è ora un uragano di categoria 5, secondo l'aggiornamento del National Hurricane Center. La tempesta si trova a circa 360 miglia a sud-ovest di Tampa, e si sposta verso nord-est. L’uragano dovrebbe toccare terra entro la serata di oggi mercoledì 9 ottobre, e secondo quanto reso noto dal Centro uragani statunitense la sua potenza dovrebbe aumentare.

Gli allarmi per inondazioni rimangono in vigore per circa 20 milioni di persone.