Gli uragani più forti di sempre e il confronto con Milton. Da Katrina al terrificante Allen

Roma, 9 ottobre 2024 – Scenario apocalittico quello che sta prendendo piede in Florida negli ultimi giorni. Oltre 5 milioni di persone, infatti, sono in fuga dallo stato peninsulare nel sud-est degli Usa a causa dell’imminente arrivo dell’uragano Milton. Classificato come uragano di categoria 5 (ovvero con venti sopra i 250 orari), dopo un precedente declassamento, Milton si appresta a causare ingenti danni al territorio portando con sé venti di oltre 250 km/h ed esponendo numerose città al rischio di tornado. “La tempesta si sposterà oggi attraverso il Golfo del Messico orientale, - prevede il National Hurricane Center - toccherà terra lungo la costa centro-occidentale della Florida in tarda serata o domani mattina presto e si sposterà al largo della costa orientale della Florida sull'Oceano Atlantico occidentale giovedì pomeriggio". Per approfondire sempre di più un disastro ambientale che sta tenendo il continente americano con il fiato sospeso e viene raccontato con grande attenzione da tutta la stampa internazionale, abbiamo provato a mettere in fila alcuni dei più potenti e devastanti uragani della storia. Secondo i dati Noaa (National Oceanic and Atmposheric Administration) sono solo 30 quelli che hanno raggiunto la categoria 5 negli ultimi 100 anni. Di questi, otto sono stati registrati negli anni Duemila.