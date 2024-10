Uragano Milton, Florida a un passo dall’inferno. “Chi resta muore”

Miami, 8 ottobre 2024 – L’uragano Milton è stato declassato da categoria 5 a 4. Ma non fa meno paura. Atteso sulla Florida domani, è attualmente sostenuto da venti fortissimi (fino a 250 km/h). Quel che è peggio è che nel frattempo crescerà di estensione. Sono le stime dell’Hurricane National Center del NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), che descrive il tifone come “estremamente pericoloso”.

Quando Milton atterrerà su Tampa (costa occidentale della Florida), sarà presumibilmente di categoria 3 della scala Saffir-Simpson. Gli uragani vanno naturalmente incontro a un indebolimento. Ma il processo non è irreversibile, anzi. E’ piuttosto fluttuante. In ogni caso mentre diminuisce d’intensità, Milton estende il proprio raggio d’azione, quindi il suo impatto è potenzialmente devastante per un’area più vasta e per un numero più alto di persone. L’allerta riguarda 11 milioni di cittadini.

La commozione del meteorologo: “E’ orribile”

Per rendersi conto della potenza di Milton, basta ascoltare le parole del noto meteorologo statunitense John Morales, sulla Nbc "È semplicemente un incredibile, incredibile, incredibile uragano. È sceso di 50 millibar in 10 ore. Questo è semplicemente orribile”.

Morales sta parlando della pressione atmosferica. Gli uragani sono depressioni, cioè aree con una pressione atmosferica molto bassa, che decresce avvicinandosi al nucleo (l’occhio del ciclone per intendersi). Più la pressione è bassa, maggiore è la forza delle correnti che si generano.

"Evacuate o morirete”

“Lo dico senza drammatizzare. Chi rimane nelle aree di evacuazione, morirà” avverte la sindaca di Tampa Jane Castor che non usa mezzi termini. La contea di Hillsborough, dove si trova Tampa, ha emesso ordini di evacuazione obbligatori per i residenti delle zone A e B e per chi vive in case mobili. Rispetto a Milton l’uragano Helene è stato solo “un campanello di allarme”, precisa. La minaccia di Milton è “letteralmente catastrofica”.

L’evacuazione delle aree a rischio deve essere completata entro stanotte perché già nelle ore notturne le condizioni meteo potrebbero essere letali.

Le previsioni: rischio inondazioni già da stanotte

Il NOAA prevede venti potenzialmente devastanti lungo porzioni della costa occidentale della Florida. Milton “rimarrà un uragano mentre attraversa la penisola della Florida” con “venti di forza di uragano potenzialmente letali, soprattutto a raffiche”. Le piogge anticiperanno l’arrivo dell’uragano. Il rischio è di inondazioni improvvise già questa notte.

Secondo i modelli previsionali della National Oceanic and Atmospheric Administration, sono attesi in tre giorni accumuli di pioggia fino a 500 mm.