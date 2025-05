Air Force Trump, regalo... colpa di Biden

Graglia

Alla fine, è tutta colpa di Biden. Rispondendo ai giornalisti alla Casa Bianca sulla questione del Jumbo extra lusso ricevuto in regalo dal Qatar per sostituire l’"Air Force One" vecchio di 40 anni, Trump non trova di meglio che giustificare il regalo accampando la scusa degli alti costi di manutenzione dell’aereo attualmente in servizio. Trump lo presenta come un regalo benedetto che farà risparmiare i milioni che si spendono per colpa di Biden e Obama. Visibilmente in difficoltà di fronte alla gragnuola di domande dei giornalisti, Trump fa continue manovre evasive e poi attacca: si arrabbia con una giornalista, apostrofa la sua testata "Abc? Quella delle fake news?". Nega che il Jumbo (valore circa 400 milioni di dollari, personalizzato con il nome Trump sulle poltrone di pelle, forse umana, di fantozziana memoria) resterà a sua disposizione quando non sarà più presidente: "È stato donato al Dipartimento della Difesa, non a me", tuona, e dopo sarà donato alla Biblioteca presidenziale che ogni presidente si impegna a istituire come museo-archivio dopo la fine del suo mandato. La grande notizia, insomma, c’è: Trump sa leggere. Anche se, per come si difende e sbraita, il leader "democratico", sembra più un tiranno che pretende quanto gli è dovuto piuttosto che un presidente pro tempore. Sul fatto che in diplomazia è normale non accettare regali di grande valore, silenzio. Lui se li merita.