Evacuazione di massa in Florida per l’uragano: ma manca la benzina e le code sono chilometriche

Miami, 8 ottobre 2024 – In Florida i benzinai sono presi d’assalto. Gli ordini di evacuazione in vista dell’uragano Milton in vigore in 12 contee (ma la lista è in aggiornamento) hanno spinto centinaia di migliaia di persone a fare il pieno per potersi trasferire al sicuro. Il risultato è che alcune stazioni di servizio hanno finito o stanno finendo il carburante.

Lo Stato della Florida corre ai ripari prima che Milton tocchi terra, domani a Tampa, città di 400mila abitanti: il governatore Ron De Santis ha fatto sapere che 100.000 galloni di benzina sono già partiti per la Florida, mentre altri 1,2 milioni di galloni di benzina e diesel sono in viaggio.

Molti sono gli appelli lanciati via social. "Vivo nella contea di Sarasota, che è sul percorso diretto dell’uragano Milton – scriveva ieri su X Kayla Cardillo, per citare un esempio – Stanno evacuando la mia città ma non c’è più gas per andarsene e le condizioni di traffico pessime. Potrebbe essere più pericoloso provare ad evacuare che restare. Che cosa fareste se foste in me?”. Poche ore dopo l’aggiornamento: “Abbiamo deciso di partire. Grazie per le vostre preghiere”.

Secondo quanto riferisce il New York Times si tratta dell’esodo di massa più massiccio in Florida dai tempi dell’uragano Irma del 2017. Allora furono 6,5 milioni le persone a lasciare la propria casa. Tante le immagini che arrivano via social e che immortalano lunghe code sulle autostrade.

C’è tempo poche ore per scappare o sarà troppo tardi. Le piogge infatti precederanno il clou del tornado e già questa notte sono attese inondazioni. "Utilizzate la giornata di oggi per mettere al sicuro le vostre famiglie” è l’appello del governatore De Santis che ha parlato in conferenza stampa da Tallahassee, nel nord-ovest della Florida, mentre la sindaca di Tampa non usa mezzi termini: “Chi resta muore”.

Lo stato di emergenza è stato attivato in oltre 50 contee. ''Potrebbero verificarsi mareggiate alte tra 1,5 e 3 metri e sono state emanate allerte lungo i confini delle contee di Pasco e Pinellas fino a Manatee e Sarasota'', precisa DeSantis.

La macchina dei soccorsi è attiva con 350 ambulanze pronte a intervenire se necessario insieme a 8mila uomini della Guardia nazionale.