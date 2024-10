Uragano Milton, appello di Biden: “È il peggiore degli ultimi 100 anni in Florida. Evacuate ora”

Roma, 8 ottobre 2024 – Code interminabili sulle autostrade di Tampa Bay, distributori di carburante presi d’assalto, supermercati svuotati e acquisti d'acqua razionati. Scene già viste negli Stati Uniti in occasione di altri uragani. Ma quello che sta per abbattersi con venti a 230 chilometri all'ora su Tampa Bay, area densamente popolata in Florida, è il “peggior uragano in 100 anni” come ha detto il presidente Joe Biden, invitando la popolazione a seguire le indicazioni delle autorità e ad evacuare se necessario.

Allerta elevatissima: Biden posticipa viaggio in Germania

Milton fa paura e l’allerta è elevatissima: le autorità hanno chiesto a più di un milione di persone di evacuare e lo stesso Biden ha deciso di posticipare il suo viaggio in Germania e in Angola per monitorare gli sviluppi, dato che Milton rischia di essere "catastrofico”. Non è chiaro quando Biden potrà riprogrammare il viaggio visto che il suo mandato scade a gennaio. “È mia intenzione” andare in Angola e “in tutti i posti dove ho detto sarei andato”. Biden ha anche annunciato che parlerà con il cancelliere tedesco “per cercare di organizzare” nuove date. “Ora – ha ribadito – staremo concentrati su quello che abbiamo di fronte a noi”.

L'uragano Milton visto dal satellite

L’appello: “Evacuate finché siete in tempo”

"Esorto tutti coloro che si trovano sul percorso dell'uragano Milton a seguire le indicazioni delle autorità locali e rispettare tutte le istruzioni di sicurezza”, ha scritto su X il presidente. “Se siete sotto ordine di evacuazione, dovreste evacuare immediatamente, finché è ancora sicuro farlo. Si tratta di una questione di vita o di morte. Migliaia di operatori federali sono già sul campo nel Sud-Est degli Stati Uniti per fornire le risorse necessarie il più rapidamente possibile", ha scritto ancora Biden, aggiungendo che la priorità è “aumentare la dimensione e la presenza dei nostri sforzi, poiché ci stiamo preparando per un altro potenziale uragano catastrofico in arrivo in Florida”.

Il precedente

L'ultimo grande uragano registrato nell’area risale al 1921. Da allora le tempeste hanno risparmiato Tampa Bay, almeno fino a due settimane fa, quando Helene si è abbattuta nel nord. E proprio mentre ancora si contano i danni di Helene arriva l’uragano Milton, che potrebbe far salire il livello delle acque fino a 4 metri e mezzo. Il governatore della Florida Ron DeSantis ha annunciato l'apertura di quattro centri in grado di ospitare fino a 10.000 persone.

I timori dei meteorologi

La potenza di Milton, secondo i meteorologi, non si affievolirà nemmeno dopo aver toccato terra: è previsto che lasci la Florida come uragano, senza diminuire la sua forza. Milton fa così tanta paura che pure John Morales, meteorologo della Florida abituato a commentare eventi estremi, si è commosso in diretta televisiva sul canale WTVJ mentre forniva un aggiornamento sull’intensificarsi di Milton sul Golfo del Messico.

Lo scontro politico

E proprio l’uragano potrebbe diventare terreno di scontro politico. I repubblicani e Donald Trump hanno già bollato come “incompetente” la risposta a Helene data dalla Casa Bianca, accusata di non avere le risorse necessarie per l'emergenza perché i fondi sono andati ai migranti. L'ex presidente ha anche criticato l’intervento della protezione civile nell'area travolta da Helene, ovvero il Nord Carolina e la Georgia, due Stati chiave per la conquista della presidenza. Parole “irresponsabili”, ha controbattuto l’avversaria nella corsa alla presidenza, Kamala Harris, pure nella consapevolezza che le presidenziali si giocano anche sulla risposta all'emergenza uragani.