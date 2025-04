Vance da Meloni a Palazzo Chigi: la diretta. La premier si improvvisa interprete

12:15

Meloni si improvvisa interprete

"C'è qualcuno che lo traduce? No... Lo traduco da sola". Giorgia Meloni si improvvisa interprete durante l'incontro a Palazzo Chigi con il vicepresidente americano JD Vance. La premier dopo brevi dichiarazioni in italiano, ha ribadito i concetti più importanti del suo intervento parlando in inglese e rivolgendosi al numero due della Casa Bianca, seduto a fianco a lei. Completo rosa confetto per la premier e abito blu per il vicepresidente americano. I due si erano già visti poche ore fa a Washington nel corso dell'incontro tra la premier italiana e Donald Trump. Anche durante la conferenza stampa nello Studio Ovale, Meloni dopo aver risposto in italiano ad una domanda si era tradotta da sè nonostante la presenza dell'interprete.