Usa, l’uragano Milton diventerà un gigante. Il movimento in tempo reale. Il rischio “Storm Surge”

Miami, 7 ottobre 2024 – Un allarme dietro l’altro negli Stati Uniti, con un nuovo evento estremo potenzialmente devastante. Dopo il distruttivo passaggio di Helene, la Florida è direttamente minacciata da un nuovo uragano che dovrebbe rafforzarsi oggi. Milton, che si trova nel Golfo del Messico, è attualmente considerato un uragano di categoria 1 su 5. Secondo l'agenzia americana di monitoraggio degli uragani(Nhc) che nelle prossime ore si trasformerà in un "grande uragano", di categoria 3 o superiore, prima di approdare sulla costa occidentale della Florida a metà settimana.

L'uragano Milton visto dal setellite del National Oceanic and Atmospheric Administration (foto Ansa)

“Questo significa venti distruttivi con raffiche fino a 220km/h o persino superiori con un notevole sollevamento di marea”, spiega 3bmeteo, che sottolinea: “Gli Storm Surge sono il rischio peggiore per la Florida a causa della sua costa molto bassa. Tutte le città comprese tra Tampa e Naples, nella traiettoria del possibile landfall hanno interi quartieri edificati al livello del mare. Anche solo 2 metri di innalzamento della marea potrebbero essere catastrofici e le agenzie meteorologiche prevedono un sollevamento fino a 3 metri”.

La posizione degli uragani nell’Atlantico in tempo reale

Le previsioni causano grande preoccupazione in Florida e nel resto del Sud Est americano, gran parte del quale è stato devastato dal recente passaggio di Helene, nel mezzo delle polemiche sugli aiuti federali forniti alle vittime. Le autorità hanno emesso ordini di evacuazione obbligatori per parti della contea di Pasco e dell'isola di Anna Maria vicino a Tampa a partire da oggi, mentre altre località hanno chiesto ai residenti di alcuni tipi di edifici, come le strutture di assistenza a lungo termine, di evacuare.

La traiettoria dell'uragano Milton, il grafico del Noaa

Di fronte alla minaccia rappresentata da Milton, il governatore repubblicano della Florida, Ron DeSantis, ha esteso da ieri lo stato di emergenza dichiarato il giorno prima a diverse località: 51 contee su 67 sono ora colpite.

I servizi di emergenza sono ancora al lavoro per aiutare le numerose vittime dell'uragano Helene, il più mortale che abbia colpito gli Stati Uniti dai tempi di Katrina, nel 2005. Una settimana fa ha raggiunto il picco come uragano di categoria 4, causando almeno 226 morti in sei stati nel Sud Est del Paese, di cui almeno 14 in Florida, e inondazioni distruttive.