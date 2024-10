Uragano Milton oggi: aggiornamenti live e mappa. Florida in ansia

16:47

Biden: "Se ti viene ordinato di evacuare, fallo subito"

Joe Biden in una dichiarazione pubblicata sul sito della Casa Bianca ha chiesto con determinazione ai residenti delle aree a rischio di recarsi nei rifugi di emergenza. "I rifugi sono aperti ed è disponibile assistenza per l'evacuazione. Se ti viene ordinato di evacuare, fallo immediatamente per la tua sicurezza e quella dei tuoi cari", ha detto il presidente, dopo che il team per l'emergenza nazionale gli ha fornito le ultime notizie sul ripristino dei servizi dopo l'uragano Helene e sulla preparazione a Milton. Ieri Biden ha chiamato il governatore della Florida Ron DeSanctis e il sindaco di Tampa per assicurare la presenza del governo. Nella dichiarazione di stamani, il presidente ha ribadito, per contrastare le fake news, che la FEMA, l'agenzia di intervento per i disastri ha tutti i fondi necessari per i due uragani.