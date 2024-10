Florida, lo stadio dei Tampa Bay Rays scoperchiato dall’uragano. Era campo base per 10mila soccorritori

Miami, 10 ottobre 2024 – E' una delle immagini simbolo della forza distruttiva di Milton. L’uragano che questa notte si è abbattuto sulla Florida ha strappato la copertura del Tropicana Field, lo stadio dei Tampa Bay Rays, squadra di baseball che fa base a St. Petersburg, Contea di Pinellas, nell’ovest della Florida, e che milita nel campionato di baseball più importante al mondo.

La struttura era stata allestita solo qualche giorno fa come campo base per ospitare i membri della Guardia nazionale mobilitati per l’emergenza tornado, nonché una squadra di elettricisti, radunati per lo stesso motivo. Si parla di 10mila persone.

I video girati all’inizio di questa settimana mostravano una distesa di brandine verdi posizionate a poca distanza l’una dall’altra.

Stanotte l’uragano Milton ha toccato terra, e la baia di Tampa, dove è situata la città di St. Petersburg, è una delle località nell’occhio del ciclone. La buona notizia è che è stato declassato da categoria 4 a categoria 1. I danni, se pur ingenti, sono inferiori al previsto. Fortunatamente i soccorritori ospitati nel Tropicana Fields erano stati trasferiti ieri in un luogo più sicuro, a Ocala. Secondo quanto riporta la Abc che cita un funzionario del St. Pete Fire Rescue, sono tutti in salvo.