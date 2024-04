Taylor Swift, il nuovo album è già da record: è l’artista più ascoltata in un solo giorno

Taylor Swift prodotto di marketing o vero talento? L'unica risposta credibile a questo dilemma destinato a non avere una soluzione univoca è probabilmente che bisogna avere talento per realizzare un prodotto di marketing così dirompente. Basti pensare ai record che la cantautrice ormai ex country sta polverizzando anno dopo anno. Anzi, mese dopo mese. E così ha fatto anche con 'The tortured poets department', il nuovo doppio album. Che nel giro di sole 24 ore è diventato il primo disco ad essere scaricato oltre 200 milioni di volte e ha fatto assurgere Taylor Swift ad artista più ascoltata in uno solo giorno su Spotify.

Record su record, quindi. Come nella migliore tradizione di Taylor Swift degli ultimi anni. E, si badi bene, tutto con un album di ben 31 canzoni e solo due collaborazioni. Certo, una con Post Malone e l'altra con Florence and The Machine. Il che già garantirebbe l'acquisto di un album di per sè.

Però 'The tortured poets department' è un album che ha, e continuerà ad avere, fortuna a prescindere. Perché, è inutile negarlo, Taylor Swift ha ampiamente raccolto il testimone di una ancora non detronizzata Beyoncé - che Dio abbia in gloria Queen Bey e il suo ultimo album - diventando regina incontrastata del mondo della musica pop.

"Un album più intimo e necessario - ha spiegato la stessa Taylor Swift -. Avevo bisogno di farlo. Mi ha ricordato perché scrivere canzoni è qualcosa che mi aiuta davvero nella vita"