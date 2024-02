Grammy 2024, Taylor Swift entra nella storia: con Midnights vince il suo quarto Oscar della musica. E annuncia: “Nuovo album ad aprile”

Los Angeles, 5 febbraio 2024 – Taylor Swift sbanca i Grammy ed entra nella storia. Con la vittoria di ‘Midnights’ (2022), è l’artista con il maggior numero di vittorie per il miglior album dell'anno: quattro in tutto. "Questo è il mio tredicesimo Grammy, che poi è anche il mio numero fortunato", ha detto stanotte la cantante ritirando l’ambitissimo Grammy Awards a Los Angeles.

Ma non solo. La ‘leggenda Swift’ ha fatto un annuncio a sorpresa: pubblicherà un nuovo album ad aprile. In un’edizione dominata dalle donne, Taylor è stata la vera regina della serata: splendida e maestosa nel suo abito bianco lungo, in stile vecchia Hollywood. È entrata così alla Crypto Arena ed è uscita con il Grammy 2024 tra le mani. Il premio è stato consegnato da Céline Dion, che ha fatto un'apparizione a sorpresa.

L’annuncio a sorpresa

“So che il modo in cui la Recording Academy ha votato è un riflesso diretto della passione dei fan”, ha detto Taylor Swift dopo la vittoria ai Grammy 2024. “Voglio ringraziare i fan svelandovi un segreto che vi ho tenuto nascosto negli ultimi due anni: il mio nuovo album uscirà il 19 aprile. Si chiama 'The Tortured Poets Department'. Vado subito a pubblicare la copertina nel backstage. Grazie, vi amo! Grazie!".

Su Instagram ha scritto: "E così entro in scena / Il mio stemma appannato / Le mie muse, acquisite come lividi / I miei talismani e ciondoli / Il tic, tic, tic delle bombe d’amore / Le mie vene di inchiostro nero come la pece / Tutto è lecito in amore e poesia…". E ha firmato la poesia con "Sinceramente, il presidente del Dipartimento dei poeti torturati".

In aggiornamento