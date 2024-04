Taylor Swift, non solo Alonso: chi è l’ex che prende di mira nell’ultimo album

Deludere Taylor Swift, quando hai la buona sorte di essere un suo flirt, se non il suo fidanzato? A tuo rischio e pericolo, come ben sanno diversi ex della cantante americana, soprattutto quelli ‘citati’ nell’ultimissimo ‘The Tortured Poets Department’, appena uscito e subito record assoluto (200 milioni di ascolti su Spotify nelle prime 24 ore). Taylor, oggi 34enne e felicemente fidanzata con un altro idolo, il giocatore di football americano Travis Kelce a quanto sembra non perdona (e non dimentica) e questa volta si è tolta parecchi sassolini dalle scarpe, almeno ad interpretare i numerosi indizi disseminati nelle 31 canzoni del disco.

Cominciamo col dire che sulla ‘revenge song’, la Swift aveva già colpito durissimo: ne sa qualcosa Jake Gyllenhaall (i due sono stati fidanzati per circa un anno, quanto Taylor ne aveva 19 e lui 29) che in ‘All too well‘ e nell’album ‘Red’ viene raccontato senza mezze misure come protagonista di una relazione tossica, quella cui in cui lui prima ti illude (perfino presentandosi al padre), e poi ti ‘ghosta’, ovvero scompare senza una parola di spiegazione.

Torniamo ai ‘Poeti Torturati’: della frecciatina al pilota Fernando Alonso (“Sono un’Aston Martin che hai mandato nel fosso. E poi sei scappato”) e relativa risposta, in questi giorni si è parlato e scritto moltissimo. Cosa sia successo in un recente passato tra i due, non è dato sapere, ma di sicuro non è andata a finire in modo amichevole.

Ma se l’accenno ad Alonso è, per l’appunto, un accento, c’è un vero ex nel mirino di Taylor: Matty Healy, il frontman dei THE1975 con cui Swift ha avuto un breve flirt la scorsa estate. Flirt tormentato (e finito subito malissimo). THE1975 è un gruppo musicale nato a Manchester nel 2022, e Matty Healy interpreta perfettamente il ruolo del ‘bello e dannato’: look finto trasandato e una passata dipendenza da eroina (di cui parla apertamente in molte canzoni).

Però in questi giorni è diventato molto noto come “The smallest man who ever lived” (l’uomo più piccolo con cui ho mai vissuto), il titolo di una delle 31 tracce dei ‘Poeti Torturati’ di Swift. Non proprio un titolo di cui vantarsi, anche pensando ai milioni di fans della cantante, che non sono certo inclini ad apprezzare chi la delude.

È davvero lui l’uomo di cui parla Taylor? ci sono molti indizi che portano a Healy: un ragazzo che ha cercato di comprare pillole "da un amico di amici miei" e quando sono rimasti soli è "sprofondato nell'oblio". E continua: “Non era sexy una volta che non era proibito”, chiedendosi “se l'obiettivo fosse arrugginire la mia estate scintillante” (l’estate scorsa l’Eras Tour di Taylor ha sbancato, diventando il tour mondiale dagli incassi più alti di tutti i tempi).

Tra i versi delle varie canzoni ce n’è uno che parla della ‘macchina da scrivere che hai lasciato nel mio appartamento’: in passato Matty ha raccontato di usare ancora la macchina da scrivere. E poi ci sono riferimenti sparsi ad abitudini dichiarate del cantante, e perfino a sue canzoni: “perso nel capitolo dei Lost Boys della tua vita” (Lost Boy è una canzone dei THE1975”.

Insomma Healy non ne esce bene, ma il suo entourage si è dichiarato ‘sollevato’, dopo aver sentito le canzoni: temevano peggio. Alla fine, non tutto il male vien per nuocere: visto che tutto quello che tocca Taylor Swift diventa oro, la band ha avuto una valanga di nuovi ascoltatori e il singolo ’Robbers’ ha ottenuto la certificazione di platino dai BRIT.

E Travis Kelce? Al momento, sembra proprio ‘quello giusto’: la canzone che sarebbe ispirata dalla loro storia è ‘The Alchemy’, l’alchimia, che sicuramente non manca tra il campione del Super Bowl e la regina delle chart e dei concerti live.