Taylor Swift, frecciatina a Fernando Alonso: “Sono un’Aston Martin che hai guidato dentro il fosso, poi sei scappato”

Roma, 22 aprile 2024 – “Io sono un’Aston Martin che hai guidato dritto nel fosso, poi sei scappato a nasconderti”: parole pesanti come il piombo, se a dirle è una ex. E quando a dirle, anzi a cantarle è Taylor Swift, la regina incontrastata dello showbiz mondiale, diventano criptonite. Poiché in questo caso tutti gli indizi portano a Fernando Alonso, vien subito da pensare a quel “hai scambiato una Ferrari per una Twingo”, lanciato da Shakira contro l’ex marito Piquè, nel primo disco dopo la separazione.

Il messaggio, non certo difficile da decifrare, è nell’ultimo album ‘The Tortured Poets Department’, appena uscito che ha già superato tutti i record di ascolto: solo nel primo giorno è stato scaricato oltre 200 milioni di volte su Spotify). La canzone è ‘imgonnagetyouback’ (‘riusciròariprenderti’): "Piccole chiacchiere, grande amore, comportarsi come se non mi interessasse quello che hai fatto, io sono un'Aston Martin che hai guidato dritta nel fosso", canta la 34enne cantautrice americana, oggi felicemente fidanzata con Travis Kelce, stella del football americano nonché vincitore dell’ultimo Super Bowl.

Il riferimento, abbastanza chiaro, sarebbe a Fernando Alonso: un anno fa, erano molte le voci che davano per certa una storia tra Taylor e il 42enne pilota, dopo che entrambi avevano rotto con i precedenti partner. Voci mai confermate, e se qualcosa c’è stato, non è certo finita bene, vista la frecciata lanciata da Swift. Che va, detto, in questo album di sassolini dalle scarpe contro gli ex fidanzati se ne è tolti parecchi, a partire dall’attore britannico Joe Alwyn (a cui è stata legata per sei anni) e Matty Healy, controverso leader dei 1975.

Qualcosa cosa sia (o non sia) successa tra Taylor Swift e Alonso, il pilota e l’Aston Martin (sua attuale scuderia) non hanno perso tempo per rispondere… con il silenzio e con un pizzico di ironia. In un video su TikTok, con la canzone in sottofondo, Fernando guarda qualcosa sul tablet, fa il gesto di ‘silenzio’, portando il dito indice verso la bocca e chiude il tablet.

E l’Aston Martin coglie al volo l’occasione di essere citati dalla regina delle chart postando un altro video: la macchina sfreccia e frena in curva, sulle note di ”I’m an Aston Martin that you steered straight into the ditch”. Perché alla fine, ha sempre ragione Oscar Wilde: “Nel bene o nel male, purché se ne parli”.