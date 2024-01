Taylor Swift ha battuto Elvis Presley e Michael Jackson

Taylor Swift ha battuto Michael Jackson. Già di per sè questa affermazione fa saltare sulla sedia. Se poi arriva dopo che Taylor Swift ha battuto Elvis Presley. la portata raddoppia. Taylor Swift pigliatutto tanto rispetto al presente quanto in confronto a mostri sacri del passato. Parliamo del re del rock'n'roll (Elvis Presley) e della più grande popstar di tutti i tempi (Michael Jackson).

Certo, i tempi sono diversi e le domande che sorgono spontanee in caso di notizie come queste è: Taylor Swift ai tempi di Elvis avrebbe avuto lo stesso successo di oggi? E a quelli di Michael? Se oggi ci fossero stati anche loro, lei avrebbe riscosso gli stessi loro consensi? Nessuno potrà mai rispondere, non esiste intelligenza artificiale in grado di simulare un mondo e mettervi tutti e tre i protagonisti.

Il dato di fatto è che oggi Taylor Swift è la popstar di maggior successo negli Stati Uniti e una di quelle di maggior successo nel mondo. Lo ha dimostrato una settimana fa battendo il record di numero di settimane di presenza al numero uno in classifica di un cantante solista negli Stati Uniti e continua a dimostrarlo ora.

'Taylor Swift: The Eras Tour' è il film-concerto che ha fatto registrare i maggiori incassi della storia, davanti proprio a quel capolavoro di 'This is it' di Michael Jackson. Siamo a 261,6 milioni di dollari per Taylor Swift contro i "soli" 261,2 di Michael Jackson. Numeri da capogiro, che danno conto di quanto il "fenomeno Swift" sia un ciclone che ormai da qualche anno sta investendo tutto il mondo.